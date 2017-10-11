'Bir gece ansızın uyarısı'

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, son zamanlarda bazı akaryakıt istasyonlarının, akaryakıtta fiyat artışlarını gece 12’den sonra uygulamaları gerekirken, bunu önce uyguladıkları yönünde şikayetler aldıklarını söyleyerek, “Birkaç bayiinin bu şekildeki kötü uygulamasından bütün sektörün etkilenmesine asla müsaade etmeyiz. Dağıtım şirketlerinden vakit kaybetmeden kendilerine çeki düzen vermelerini, bayilerin uyarılarak bu tür uygulamalara derhal son verilmesini bekliyoruz. Aksi takdirde bir gece ansızın karar alabiliriz” uyarısında bulundu.



EPDK BELİRLEMİYOR

Antalya’da dün başlayan 8. Türkiye Enerji Zirvesi’nde konuşan Yılmaz, akaryakıt fiyatlarının belirlenmesine yönelik mevzuatın çok net ve açık olduğunu belirterek, “Ne yazık ki kamuoyunda hâlâ fiyatların EPDK tarafından belirlendiği gibi bir algı var ve bu çok yanlış bir algı. Akaryakıt fiyatları; ilgili şirketlerin, kanunun çizdiği çerçevede tarife metodolojilerine göre belirleniyor. Yani serbest piyasada belirleniyor. Ancak son zamanlarda dağıtıcı ve bayi marjlarının, belirlediğimiz kriterlere uygun olmayan bir takım sinyaller alıyoruz” dedi.



BİR GECE ANSIZIN

Yılmaz, akaryakıt fiyatlarına zam geleceği zaman, bazı istasyonların bu zammı gece saat 12’den önce uygulayarak, tüketiciyi mağdur ettiğine dair şikayetler aldıklarını dile getirerek, “Kesin bir dille belirtmek isterim ki rekabeti olumsuz etkileyecek fiyat hareketlerinden mutlaka kaçınılmalıdır. Dağıtım şirketlerinden vakit kaybetmeden kendilerine çeki düzen vermelerini, bayilerin uyarılarak, bu tür uygulamalara derhal son verilmesini bekliyoruz. Bu sektörü iyi bir noktaya getirdik. Birkaç bayiinin bu şekildeki kötü uygulamasından bütün sektörün etkilenmesine müsaade etmeyiz. Bir takım satış zinciri noktasında sıkıntılar var, onların da düzenlenmesi gerektiğini, kendilerine çeki düzen vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde bir gece ansızın karar alabiliriz. Bir-iki tane bireysel eylemin olması ve sektörü töhmet altına bırakmasına müsaade etmeyiz” dedi.



GAZDA İNDİRİMLE 74 LİRALIK KATKI

ENERJİ Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, bugün tüketici harcamalarının yüzde 20’sini enerji sektörünün oluşturduğunu belirterek, “Elektrik, doğalgaz ve akaryakıtta verimli ürünlere geçenler geçen sene en az 210 liralık bir kazanç sağlamışlar. Bunun yanında enflasyonun etkisini yansıtmayarak ve indirimlerle de tüketicinin cebine ilave 270 lira civarında bir rakam bırakmış olduk” dedi. Dönmez, geçen yıl doğalgazda yapılan yüzde 10’luk indirimle ortalama konut tüketicisine yıllık en az 74 liralık bir katkı sağlandığını ve bu rakamın ülkenin kuzeyindeki, daha soğuk yerlerde 100 lirayı aştığını söyledi.



DOĞAN ENERJİ İLE ENERJİ YÜRÜYÜŞÜ

Doğan Enerji zirve öncesi tüm katılımcıları ‘enerjik yaşam yürüyüşü’nde ağırladı. Doğan Enerji Genel Müdürü Burak Kuyan ev sahipliğinde katılımcılar 2 km uzunluğunda özel oluşturulan yürüyüş parkurunda bol oksijen ve enerji depolayarak zirveye hazırlandılar. Yürüyüş boyunca katılımcılar enerji sektörünün gündeminden farklı olarak kendi enerjilerine dair sohbetler ederek yürüyüşlerini tamamladılar.