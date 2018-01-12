Bir ‘garip meyve’yim sanat yolunda

1993’te kurulan Akbank Sanat, 25. yıldönümünü heykel çalışmalarında insan bedeni ile uğraşan ve sürekli yeni malzemeler keşfeden Susie MacMurray ile kutluyor. Sanatçı ‘Garip Meyve’ adlı sergisinin çıkış noktasını şöyle anlattı: “Bu sergiye adını veren ‘Garip Meyve’, koyu kırmızı ipekli kadife ve paslı askeri dikenli telden üretilmiş, özel olarak bu sergi için yapılmış yeni bir eser. Çalışmalarımın derinliklerinde her zaman ikilikler ve paradokslara yönelik bir ilgi, şeylerin nasıl olup da aynı anda hem kırılgan hem de güçlü olabileceğine ilişkin bir merak bulmak mümkündür.”

Eksik ve tamamlayıcı bir arada

Serginin küratörü Hasan Bülent Kahraman etkinliğin önemini şöyle açıklıyor: Susie MacMurray ‘Garip Meyve’de içerideyken dışarıda, tanıdıkken yabancı olana yöneliyor. Lirik, şiirsel, mitolojik olandan hareketle gerçek, kurmaca ve imgesel olanı biçimlendiriyor. Sanat-kadın ikilisinde ve ikileminde tamamlayıcı olanla eksik olanı irdeliyor. Estetiğin kendi gerçekliği en yüksek bir düzenleyici ve etik plan olarak yapıtı en uygun biçim ve içeriğe taşıyor.”

Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı, özgün sanatın ve bu alanda fikir üretiminin yaratılmasına destek olmanın önemini vurgularken “Uluslararası projelerle özellikle genç sanatçılara destek veriyor, kendilerini ifade edecek bir platform oluşturan Akbank Sanat’ın kuruluşunun 25. yıldönümü kapsamında, çok önemli bir sergiye evsahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İngiliz sanatçı Susie MacMurray’nin ‘Garip Meyve’ sergisi Akbank Sanat’ta sanatseverlerle buluşuyor olacak. Sanat-kadın ikilisinde ve ikileminde tamamlayıcı olanla eksik olanı irdeliyen bu özel sergiyi görmek üzere, tüm sanatseverleri Akbank Sanat’a bekliyoruz” diyor.

Sergi Adı: Garip Meyve (Strange Fruit)

Sanatçı: Susie MacMurray

Küratör: Hasan Bülent Kahraman

Sergi Tarihi: 13 Ocak – 10 Mart 2018

Yer: Akbank Sanat