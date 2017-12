Yeni yıl yeni yıl yeni yıl bizlere kutlu olsun, yeni yıl yeni yıl yeni yıl sizlere mutlu olsun! Eski yıl sona erdi, yepyeni bir yıl geldi!



Merhaba sevgili ve saygılı insanlar. Biliyorsunuz ki yeni yıla çok az kaldı. Açıkçası benim için yılın en güzel zamanı bu zamanlar. Her yerde rengarenk ışıklar, arkadaşlarımızı mutlu etmek için aldığımız hediyeler, bizim mutlu olmamız için alınan hediyeler, heyecanlı hazırlıklar falan hepsi bir bütün olunca inanılmaz mutlu oluyorum. Sanki bütün olumsuzlukları geride bırakıp hayatımda yeni bir sayfa açıyormuşum gibi hissediyorum. Tabii bu his on gün falan sürüyor ama yine de seviyorum. Bir de yeni yıl deyince aklımda kar canlanıyor. Amerikan filmlerindeki gibi bir görüntü oluşuyor gözümde. Dışarısı full kar, tüm evler ışıl ışıl ve herkes mutlu. Biraz ütopik ama çok güzel değil mi? Her neyse daha fazla hayal alemine dalmadan asıl konumuza geçmek istiyorum. Herkesin ağzında yine aynı konu: “Yılbaşında n’apıyoruz!?” Aslında yapılacak çok şey var ama yapılmayacak da çok şey var. Bunu evde ve dışarıda diye iki başlığa ayırabiliriz, tercih sizin. Ben flaneur imajım ile başlıyorum.

EVDEYİM, ARKADAŞLARIM GELDİ, YEMEK HAZIRLANDI, MONOPOLY KURULDU!

Evet, benim bu sene tercih ettiğim yılbaşı seçimim, ev. Evde olacağım, arkadaşlarım gelecek, yemek hazırlanacak ve Monopoly oynanacak. Gayet huzurlu ve sakin. Bu akşam için şöyle hazırlıklarım olacak;

1-) Yeni yıl için kurduğumuz yılbaşı ağacımıza bu akşama özel ışıklar takmak.

2-) Güzel bir akşam yemeği menüsü çıkarmak. Burada herkes gibi hindi yapmayı kesinlikle düşünmüyorum. Tabii yine et olabilir ama hindi değil. Mesela tas kebabı – pilav üfff! Sonra yanına havuç ve kabak salatası. Çeşitli cipsler falan derken yemek işi tamam.

3-) Bütün akşam başımızı ağrıtmayacak şekilde fonda çalacak şarkılar. Arada sesini açıp ortama renk de katabiliriz ama yine de kendi sesimi bastıracak kadar yüksek sese hayır! Bu arada şarkı falan demişken son zamanlarda bir şarkıya kafayı fena taktım, acayip güzel dinleyin mutlaka; Benjamin Clementine – Condolence

4-) Tabii ki bir yılbaşı akşamının olmazsa olmazı oyunlarımız da olacak. Monopoly yeni bir oyun çıkarmış (yeni çıkarmamış ama biz yeni keşfetmiş de olabiliriz) Monopoly Empire diye. Ondan aldık. Bu diğer Monopoly oyunları gibi emlak işiyle uğraşıp ev arsa falan almıyorsunuz. Markaları satın alıp reklam panoları falan yapıyorsunuz. Daha oynamadık, kuralları falan da değişik ama diğerlerine göre baya farklı, o yüzden hoşumuza gitti. Bunun dışında tombala da aldık. :D Birinci çinkoların ustasıyım ben!

5-) Sevdiklerimle olmak! Keyif almak! 10’dan geri sayım yapmak!

DIŞARIDAYIM, ARKADAŞLARIMLA BULUŞTUM, DANS EDİYORUM!

Evet bu da benim geçen sene tercih ettiğim yılbaşı seçimimdi ve hiç mutlu olmamıştım. Bir kere aralık ayı olduğu için hava buz gibiydi, kar yoktu, çok üşüyordum. Benim sevmediğim tüm şeyler bir arada toplanmışken nasıl sevebilirdim. Ancak yine de arkadaşlarımla birlikte olduğum için mutlu olmuştum tabii. Yaptıklarıma gelince;

1-) DJ arkadaşımın çaldığı Kadıköy’de bulunan butik, salaş ve tatlı bir mekana gitmiştim. Ortam yılbaşında nadir bulunan sakinlikte ve tatlışlıktaydı. Eğer dışarıda olmayı düşünüyorsanız lütfen böyle yerlere gidiniz.

2-) Çok dans ettim, baya kurtlarımı döktüm, enerjimi attım. Birkaç ay daha dışarı çıkmasam olurdu.

3-) Arkadaşlarımla gerçekten güzel sohbet ettim. Az sonra hep birlikte yeni bir yıla girip hayatımızda yeni bir sayfa açacağımız için yeni yılın getirdiği heyecan ile de bir başka samimiyet oluşuyor aranızda.

4-) Sevdiklerimle olmak! Keyif almak! 10’dan geri sayım yapmak!

Kıssadan hisse; yeni yılda nerede olduğunuzun hiçbir önemi yok. 10’dan geriye sayarken gerçekten mutlu olduğunuz insanların yanında olun. Sarılın, heyecanınızı paylaşın. Cool görüneceğim diye lüks mekanlara gidip samimiyetsizce paralarınızı savurmayın. İlla para savurmak istiyorsanız sevdiklerinizi mutlu edecek hediyeler için savurun. Mesela benim için! ☺ Şaka şaka.

Her yeni yıl değil, her yeni gün hepimize çok güzel şanslar getirsin. Valla yegane dileğim bu.

Bugüne özel şarkımız Esin Engin’den geliyor. Haydi hep birlikte;

Hoş geldin yeni yıl, hoş geldin yeni yıl

Mutluluk getir bize

Hoş geldin yeni yıl, hoş geldin yeni yıl

Bolluk ver evimize… <3>3>

Yazan: Begüm Onarıcı