Bir film izledi, yollara düştü

Sırtında 15 kiloluk çantası ile arkadaşlarının "Yapamazsın" sözlerine inat 1,5 yılda onlarca kenti gezen 26 yaşındaki Bölük, dünya turu yapmayı hedefliyor.

Bölük, Kastamonu Üniversitesinde öğrenim gördüğünü söyledi. İzlediği bir filmle hayatının değiştiğini dile getiren Bölük, şunları anlattı:

"Sınavlardan çok sıkıldığım bir dönemde arkadaşımdan Türkçe adı 'Yabana doğru' diye bir film aldım. Bu filmde bir gezginin hikayesi anlatılıyordu. Hiç para harcamadan 2 yıl boyunca gezen bir gencin gerçek hikayesi. Filmden çok etkilendim ve ben de yapmaya karar verdim. Arkadaşlarımla konuştuğumda 'Yapamazsın, edemezsin' gibi şeyler söylediler. Onlara yapabileceğimi göstermek için yola çıktım. O günden beri sırt çantamla yollardayım."

Otostopla ilk Ayder Yaylası'na gittiğini belirten Bölük, daha sonra Karadeniz Bölgesi'nin tamamını gezdiğini ifade etti. İlk gezilerin ardından daha uzak yerlere gitme isteğinin doğduğunu söyleyen Bölük, şöyle devam etti: "Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerini gezdim. Şu ana kadar 53 şehir gezdim ve bu sürede sadece bin lira para harcadım. 81 ilin tamamını gezmek istiyorum, ardından yurt dışına çıkacağım. Balkan, Avrupa ve dünya turu yapmak istiyorum."







Gittiği yerlerde, yanında taşıdığı çadırı kurup burada konakladığını aktaran Bölük, "Yol kenarlarında, petrol istasyonlarında, en çok sevdiğim yer olan doğanın içinde kalıyorum. Çadırımı kurup doğayla iç içe yaşıyorum. Yolda seyahat ederken güzel bir alan görürsem hemen kamp atıyorum. Bütün ihtiyaçlarım 15 kiloluk çantamın içinde. Evim sırtımda Türkiye'yi geziyorum." ifadelerini kullandı.

Zaman zaman zorluklarla karşılaştığını söyleyen Bölük, bir keresinde çadırının etrafını yaban domuzlarının sardığını kaydetti.

Gezilerin kendisine çok şey kattığını vurgulayan Bölük, "Gezdikçe, Anadolu insanını tanıdıkça daha çok gezmek istedim. Anadolu insanının sıcakkanlı yaklaşımı, misafirperverliği, iyimserliği çok hoşuma gitti. Onların güzelliklerini gördüm. Gezilerimde Türkiye'nin birçok yerinde arkadaş edinme şansım oldu." diye konuştu.





Yönetmenliğini Sean Penn'in üstlendiği Into The Wild, iyi bir öğrenim görmüş, iyi bir iş sahibi genç bir adamın modern dünyaya ait her şeyi geride bırakıp Alaska'ya doğru başladığı yolculuğu anlatıyor. Film, Jon Krakauer'ın aynı adlı kitabının uyarlaması.

