Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Bir faiz artışı daha bekliyorum

Bir faiz artışı daha bekliyorum

Hürriyet Haber
13.11.2017 - 09:32 | Son Güncelleme:

Philadelphia Fed Başkanı Harker, bu yıl 25 baz puanlık bir faiz artışı daha beklediğini belirtti.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, bu yıl bir faiz artışı daha beklediğini belirtti ve bilanço küçültme planının "sıkıcı" olacağını dile getirdi.

 BloombergHT’nin haberine göre Tokyo'da konuşan Harker, "Bu yıl için 25 baz puanlık bir faiz artışını hala beklemekteyim" ifadesini kullandı.

 Enflasyonun Fed'in hedefinin hala altında olduğunu ve bu konunun temkinli davranılmasına neden olmakla kalmayıp bir ikilem bile yarattığını belirten Harker, "Bu kadar sıkı bir işgücü piyasasıyla birlikte enflasyon bir noktada kendini tekrar ileri sürebilir" şeklinde konuştu.

 

Etiketler: artış
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri