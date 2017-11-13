Bir faiz artışı daha bekliyorum

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, bu yıl bir faiz artışı daha beklediğini belirtti ve bilanço küçültme planının "sıkıcı" olacağını dile getirdi.

BloombergHT’nin haberine göre Tokyo'da konuşan Harker, "Bu yıl için 25 baz puanlık bir faiz artışını hala beklemekteyim" ifadesini kullandı.

Enflasyonun Fed'in hedefinin hala altında olduğunu ve bu konunun temkinli davranılmasına neden olmakla kalmayıp bir ikilem bile yarattığını belirten Harker, "Bu kadar sıkı bir işgücü piyasasıyla birlikte enflasyon bir noktada kendini tekrar ileri sürebilir" şeklinde konuştu.