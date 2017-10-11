Bir eve baskına giden polis ekiplerine ateş açıldı 

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılık kararı ile arama yapmak için bir eve baskın düzenledi. Baskın esnasında evde bulunan ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi polislere ateş açtı. Yaşanan çatışmanın ardından bölgeye Özel Harekat ve Terörle Mücadele ekipleri sevk edildi.

Bölgede yaşanan olayın ardından başlatılan operasyon devam ediyor.