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    Bir eve baskına giden polis ekiplerine ateş açıldı 

    Hürriyet Haber
    11.10.2017 - 13:26 | Son Güncelleme:

    Gaziantep'te bir eve baskına giden polise ateş açıldı. Yaşanan çatışma sonrası bölgede geniş güvenlik tedbirleri alındı. 

    Edinilen bilgiye göre, Şahinbey Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılık kararı ile arama yapmak için bir eve baskın düzenledi. Baskın esnasında evde bulunan ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi polislere ateş açtı. Yaşanan çatışmanın ardından bölgeye Özel Harekat ve Terörle Mücadele ekipleri sevk edildi.
    Bölgede yaşanan olayın ardından başlatılan operasyon devam ediyor.

    Bir eve baskına giden polis ekiplerine ateş açıldı

    Etiketler: gaziantep , polis , çatışma
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