Bir eve baskına giden polis ekiplerine ateş açıldı 

İşte İstanbul'un en 'değerli' mahallesi
Yahya Kemal Beyatlı’ya şiirler yazdıran, Münir Nurettin Selçuk’u aşka getiren, sarayların ve ormanların gölgesi altında on yıllardır Boğaz’ın en korunaklı ve en naif köyü olmayı başaran, sokaklarında...
Edinilen bilgiye göre, Şahinbey Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılık kararı ile arama yapmak için bir eve baskın düzenledi. Baskın esnasında evde bulunan ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi polislere ateş açtı. Yaşanan çatışmanın ardından bölgeye Özel Harekat ve Terörle Mücadele ekipleri sevk edildi.
Bölgede yaşanan olayın ardından başlatılan operasyon devam ediyor.