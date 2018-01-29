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    Bir evde yangın çıktı, çevredeki evlere de sıçradı, yaşlı bir çift hayatını kaybetti

    İHA
    29.01.2018 - 07:47 | Son Güncelleme:

    Isparta’nın Gelendost İlçesi'ne bağlı Madenli Köyü’nde bir evde çıkan ve çevredeki evlere de yayılan yangında 2 kişi öldü, 1 kişi de dumandan etkilendi.

    Bugün saat 01.00 sıralarında Madenli’de bir evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Köydekilerin uykuda olduğu dakikalarda çıkan yangın, bir anda büyüyerek çevredeki 3 eve daha sıçradı. Durumun haber verilmesiyle Gelendost ilçe merkezindeki itfaiye ekiplerinin gönderildiği yangına çevre ilçelerden de çok sayıda takviye istendi. Olay yerine ayrıca 112 Acil Servis ve Jandarma Ekipleri de gönderildiği belirtildi.

    Bir evde yangın çıktı, çevredeki evlere de sıçradı, yaşlı bir çift hayatını kaybetti
    Toplam 4 evi küle çeviren yangında, bir evde mahsur kaldığı belirtilen Mustan Zengin (84) ile Fadime Zengin (84) hayatını kaybetti. Diğer yandan, dumandan etkilenen bir kişiye de sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği kaydedildi.



    Etiketler: Isparta , son dakika
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