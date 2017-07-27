Bir evde çıkan köyün yarısını küle çevirdi

Bir evde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla çevre evlere dağılınca yangın kontrol altına alınamadı. İtfaiye ekiplerinin seferber olduğu yangında 70 hanelik köyün 30'u küle dönerken, 10'a yakın samanlık kullanılamaz hale geldi.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Müsellim köyünün Mansurlu Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan yangın, akşam saatlerinde kontrol altına alınırken, evleri kullanılamaz hale gelen köylülerden ölen ya da yaralanan olmadı.

Öte yandan, Çankırı İtfaiye ekiplerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerin belediyelerinden de takviye ekipler yangına müdahale ederken, Orman Bakanlığına bağlı yangın söndürme helikopterinin havalandıktan sonra arızalandığı için olay yerine gelemediği öğrenildi.



