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    Bir eşi daha yoktu! 6 milyonluk kaza...

    Hürriyet Haber
    24.10.2017 - 06:38 | Son Güncelleme:

    İngiltere'nin Batı Sussex bölgesinde 1.5 milyon sterlin (6 milyon lira) değerindeki Pagani Zonda marka araç kaza yaptı.

    1 buçuk milyon Sterlin (Yaklaşık 6 milyon TL) değerinde olan bir super araba, İngiltere'deki kazada büyük hasar gördü. Pagani Zonda marka aracın "tek örnek" olduğu da açıklandı.

    BBC Türkçe'de yer alan habere göre cumartesi günü sabah 07:30 sıralarında gerçekleşen kazayı Sussex bölgesi polisi internet sitesi aracılığıyla duyurdu.

    322 kilometre hıza ulaşabilen aracın Batı Sussex bölgesinde yol kenarındaki bariyerlere çarptığı ifade belirtildi.

    Bir eşi daha yoktu 6 milyonluk kaza...

    Sussex bölgesi polisi, kazada araç sürücüsünün yaralanmadığını ancak "tek örnek" olan İtalyan yapımı spor arabanın "ciddi hasar" gördüğünü açıkladı.

    Pagani Zonda PS 760 marka aracın, kaza öncesinde spor arabalardan oluşan bir konvoyun içinde olduğu sanılıyor.

    Sussex polisi, görgü tanığı bulmak için kazanın fotoğraflarını da paylaştı. Kaza tespit fotoğrafında aracın tampon bölgesinin koptuğu görülüyor.

    Etiketler: Trafik kazası , Paganini
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