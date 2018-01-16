Bir erkeği etkilemenin 5 çabuk ve etkili yolu

Ona seksi bir mesaj gönderin
Kadınların tersine erkekler hayal dünyalarını kullanarak harekete geçerler. Bu nedenle onlara karşı daha açık konuşmaktan ve hatta mesajlar göndermekten çekinmeyin. Eğer onu etkilemek istiyorsanız ona sadece niyetinizi açık eden bir mesaj gönderin. Onun hayal dünyası harekete geçecek ve mesaj yerine ulaşacaktır.
Onu tıraş edin
Size çok klişe bir film sahnesi gibi gelebilir ancak tıraş gibi günlük bir rutin son derece seksi bir ayine dönüşebilir. Onu yumuşacık ve sıcacık ellerinizle tıraş edip sonra da güzel kokan yağlarla masaj yapabilir ve baştan çıkarabilirsiniz. Klişeler test edilip onaylanmış başarılı yöntemlerdir. Mutlaka deneyin.
Kahvaltısını yatağına götürün
Böyle hareketler çok mu domestik geliyor? Gelmesin. Çünkü her erkek ister istemez bu gibi şovlardan etkileniyor. Eğer siz de kendisine bir şov yapmak ve aklını başından almak istiyorsanız ona yatakta bir kahvaltı hazırlayın. Yanına yatıp ona dahil olun. Bir süre sonra seksi bir muhabbet ister istemez açılacaktır.
Tatlı yiyin tatlı konuşun
Tatlı yemek bir çok hormonunuzu harekete geçirir. Siz de bu hormone hareketinden payınıza düşeni almak istiyorsanız onu tatlıyla besleyin. Emin olun ki bir süre sonra muhabbet tatlıya bağlanacak ve eşiniz istediğiniz yola girecektir.
Romantik bir ara verin
Bir süre elele tutuşmak ya da dudak dudağa durmak, ona hiç beklemediği bir anda sarılmak ve kalp atışlarınızı hissetmek en basit romantik eylemlerdir. Romantizm yaratmak için illa kırmızı güllere büyük şovlara gerek yoktur. Bu nedenle romantizm yaratacağım derken durumu ertelemeyin ve basit bir kaç hareketle romantizmi yakalayın.
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