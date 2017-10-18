Bir dönem insanları radyo başına toplamış 5 efsane radyo programı

1- Geveze Show
Bu efsane radyo programını, Geveze ile arkadaşları Koray Neyim ve Sinan yapıyordu. Geveze Show, sabahları yayınlanırdı ve insanlar işe giderken yolda bu üçlüyü dinleyerek güne pozitif bir şekilde başlarlardı. Çünkü gerçekten muhabbetleri hem çok eğlenceli hem de çok komikti. Gerçi hala devam ediyor ama olsun; biz yine de o yılların nostaljisini yapmış olalım.
2- Hopdedik Ayhan
Hopdedik Ayhan programı, birçok kez kanal değiştirmişti. Ancak nereye giderse gitsin kitlesi asla azalmıyordu. Programlarında genelde Kemal Sunal ve Şener Şen replikleri kullanırdı. Hopdedik Ayhan, hoş ve eğlenceli sohbetiyle, dinleyenlerini her zaman güldürmeyi başardı. Ve hala TRT'de program yapmaya devam ediyor.
3- Kaybedenler Kulübü
Yaşı küçük olanlar için Kaybedenler Kulübü sadece bir film olabilir; ama aslında bu isim, bir zamanların en efsane radyo programlarından birinin ismidir, yani tamamen gerçektir. Mete Avunduk ve Kaan Çaydamlı, bu efsane programı Kent FM'de yapıyordu. Program o kadar güzeldi ki, filmi de o kadar güzel oldu ve o kadar fazla tuttu.
4- Gecenin Melon Şapkası
Bu programı dinlemiş herkes iyi bilir ki, geceleri radyo dinlemek, diğer saatlerden çok daha farklı ve keyiflidir. Melon Şapka, haftanın beş günü etkileyici sesiyle duygu yüklü şiirler okurdu. Bu sevilen radyocunun gerçek adınıysa birçok kişi bilmiyordur; çünkü bu konuda kendisi oldukça hassas davrandı. Ve de adını saklamayı gerçekten başararak sadece radyo programıyla ön plana çıktı.
5- Müebbet Muhabbet
Cenk ve Erdem'in muhteşem sohbetleri unutulur mu? Onlar program yaparken, insanlar gerçekten sadece radyoya konsantre olurlardı. Yani hem Cenk-Erdem dinleyeceğim hem de araba kullanacağım diye bir şey, bu programa mahsus olmak üzere pek de mümkün değildi. Bu eğlenceli ikiliyi daha sonra TV ekranlarında sık sık görsek de, radyo programlarının yeri her zaman kalbimizdeki yerini koruyor. Ayrıca ikili, hala radyoda programlarına devam ediyor.
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