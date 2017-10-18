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Bir dönem insanları radyo başına toplamış 5 efsane radyo programı

Radyoların hayatımıza yeni girdiği yıllarda, her şey ne kadar da keyifliydi... Bir insana sadece sesinden dolayı sempati duyuyor; hatta ondan etkilenebiliyorduk. Bir de gizemli ki sormayın gitsin. Belki de o gizem, kim olduğunu bilmemek; en azından görmemek bu kadar etkileyici kılıyordu her şeyi. Şimdi böyle bir şey mümkün değil tabii ki. Yani istediğiniz kadar radyoda dinleyin; o radyocunun kimliğinden haberdar olmamanız veya ekranlarda görmemeniz mümkün değil. Çünkü internet, çünkü televizyon! Ama bir zamanlar işler böyle yürümüyordu. Radyocular sadece radyocu kimlikleriyle değer görmek istiyor ve sırf bu yüzden kendi isimleri öğrenilsin istemiyorlardı... İşte bir dönem hepimizi radyo başına toplamış 5 efsane radyo programı ve kıymetli radyocular.

Kaynak: Doğan Burda
18.10.2017 - 15:35

1- Geveze Show

Bu efsane radyo programını, Geveze ile arkadaşları Koray Neyim ve Sinan yapıyordu. Geveze Show, sabahları yayınlanırdı ve insanlar işe giderken yolda bu üçlüyü dinleyerek güne pozitif bir şekilde başlarlardı. Çünkü gerçekten muhabbetleri hem çok eğlenceli hem de çok komikti. Gerçi hala devam ediyor ama olsun; biz yine de o yılların nostaljisini yapmış olalım.

Bir dönem insanları radyo başına toplamış 5 efsane radyo programı

2- Hopdedik Ayhan

Hopdedik Ayhan programı, birçok kez kanal değiştirmişti. Ancak nereye giderse gitsin kitlesi asla azalmıyordu. Programlarında genelde Kemal Sunal ve Şener Şen replikleri kullanırdı. Hopdedik Ayhan, hoş ve eğlenceli sohbetiyle, dinleyenlerini her zaman güldürmeyi başardı. Ve hala TRT'de program yapmaya devam ediyor.

Bir dönem insanları radyo başına toplamış 5 efsane radyo programı

3- Kaybedenler Kulübü

Yaşı küçük olanlar için Kaybedenler Kulübü sadece bir film olabilir; ama aslında bu isim, bir zamanların en efsane radyo programlarından birinin ismidir, yani tamamen gerçektir. Mete Avunduk ve Kaan Çaydamlı, bu efsane programı Kent FM'de yapıyordu. Program o kadar güzeldi ki, filmi de o kadar güzel oldu ve o kadar fazla tuttu.

Bir dönem insanları radyo başına toplamış 5 efsane radyo programı

4- Gecenin Melon Şapkası

Bu programı dinlemiş herkes iyi bilir ki, geceleri radyo dinlemek, diğer saatlerden çok daha farklı ve keyiflidir. Melon Şapka, haftanın beş günü etkileyici sesiyle duygu yüklü şiirler okurdu. Bu sevilen radyocunun gerçek adınıysa birçok kişi bilmiyordur; çünkü bu konuda kendisi oldukça hassas davrandı. Ve de adını saklamayı gerçekten başararak sadece radyo programıyla ön plana çıktı.

Bir dönem insanları radyo başına toplamış 5 efsane radyo programı

5- Müebbet Muhabbet

Cenk ve Erdem'in muhteşem sohbetleri unutulur mu? Onlar program yaparken, insanlar gerçekten sadece radyoya konsantre olurlardı. Yani hem Cenk-Erdem dinleyeceğim hem de araba kullanacağım diye bir şey, bu programa mahsus olmak üzere pek de mümkün değildi. Bu eğlenceli ikiliyi daha sonra TV ekranlarında sık sık görsek de, radyo programlarının yeri her zaman kalbimizdeki yerini koruyor. Ayrıca ikili, hala radyoda programlarına devam ediyor.

Bir dönem insanları radyo başına toplamış 5 efsane radyo programı

 

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Etiketler: radyo programı , en güzel radyo programları , keyif
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