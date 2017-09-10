Bir doktordan bir doktora... Çizik davası

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Kardiyoloji servisinde görev yapan Doç. Dr. Mutlu V., 24 Aralık 2016 günü Bağcılar Polis Merkezi’ne giderek asistanı Dr. Hasan Burak İ.’den şikâyetçi oldu.

Mutlu V., doktor odasında Hasan Burak İ.’nin iki arkadaşıyla yemek yedikleri sırada kendisine karşı saygısız davranışları nedeniyle aralarında tartışma yaşandığını, asistan doktorun misafirlerini yolcu ederken kendisine ‘intikamım acı olacak’ dediğini söyledi.

Mutlu V., ayrıca asistanına ‘dört dörtlük olamam’ deyince onun da kendisine ‘sen dördün biri bile olamazsın’ dediğini anlattı.

Mutlu V. hastanenin açık otoparkında otomobilinin kaput ve çamurluğunun çizildiğini söyledi. Mutlu V. güvenlik kayıtları görüntülerinde otomobilinin yanında olduğunu iddia ettiği Hasan Burak İ.’nin, hastane içine girdiğinde avucunun içindeki anahtarı cebine koyduğunu net olarak gördüğünü öne sürdü.