Bir dilekçeyle tıp fakültesinin kapısı açıldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde fen lisesinde okuyan Akay, Yüseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) ilk 3 bine girdi. Sınav ücreti ödeme süresini kaçırması üzerine Lisans Yerleştirme Sınavı'na (LYS) başvurusu düşürülen Akay, internet üzerinden verdiği dilekçeyle konuyu Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) taşıdı.

Akay ile benzer durumdaki öğrencilerin de başvurusunu incelemeye alan KDK, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile "dostane çözüm yolu"na gitti. Kurumun, ÖSYM ile yaptığı görüşmeler sonrasında, bu öğrencilere sınav ücreti ödemeleri için bir günlük ek süre verildi.

Bunun üzerine sınav ücretini ödeyerek LYS'ye giren Akay, yaptığı tercihle İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesine yerleştirildi.





ÖĞRETMEN TAVSİYESİYLE KDK'YA BAŞVURDU

Tıp fakültesinde eğitimine başlayan Akay, LYS'ye hazırlık sürecinde cep telefonu ve internetten uzak bir yaşam sürdüğünü söyledi.

Bu nedenle ücret ödeme süresinden bilgisinin olmadığını belirten Akay, "Ödeme süresini kaçırdığımı anladığım an hayatım karardı. Büyük bir hayal kırıklığı yaşadım" dedi.

LYS'ye giremeyecek olmanın üzüntüsüyle ne yapacağını bilemediğini, çeşitli yerlere müracaatlarda bulunduğunu belirten Akay, "Öğretmenlerimin tavsiyesiyle konuyu KDK'ya ilettim. Ek ödeme süresi verilmesiyle büyük bir mutluluk yaşadım" diye konuştu.

Tanınan hak sonrasında girdiği LYS'de başarı kazandığını dile getiren Akay, şunları söyledi:

"Aslında yaptığım başvurudan da ümidim yoktu. Düzelmeyecek, hak verilmeyecek zannediyordum ama KDK'ya yaptığım başvuruyla hayallerime kavuştum. Çocukluk hayalim olan tıp fakültesinde eğitime başladım. Hayallerimin yıkıldığı, ümitlerimin tükendiği anda hayatım bana geri verildi. Sınav ücretinin ödenmesi için verilen süreyi kaçırmamdan dolayı LYS'ye giremeseydim emeklerim heba olacaktı. Durum düzelmeseydi belki de psikolojim bozulacak, daha zor bir hayat beni bekleyecekti."

Akay, KDK ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'a da teşekkürlerini iletti.