Bir değil iki değil AVM'lerden tam 22 kilo çalmışlar

İstanbul’da bir çete, bir yıl içinde kapandıktan sonra 5 AVM’ye girerek 22 kilo altın gasp etmesinden sonra Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri projeli çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada çete, ilk iş olarak lüks iki otomobil çalıyordu. Otomobillerden biriyle AVM’ye gidiliyor, uygun bir cam kırılarak AVM’nin içine giriliyordu. AVM’ye girdikten sonra silah tehdidiyle özel güvenlikçinin elleri ve ayakları bağlanıyordu. Daha sonra çete üyeleri rahat bir şekilde AVM içinde kuyumcu dükkanlarına girerek altınları alıyordu. Kuyumcu dükkanlarının AVM güvenliğine güvenerek altınları çelik kasa yerine satışa hazır şekilde dükkan içinde tutmaları çetenin işini kolaylaştırıyordu.





Altınlar gasp edildikten sonra çetenin ikinci planı devreye giriyordu. İkinci çalınan araçla bekleyen çete üyesinin bulunduğu noktaya giden gaspçılar, burada araba değiştirerek izlerini kaybettiriyordu. Çetenin 5 AVM’deki kuyumcu dükkanı soygunlarında 22 kilo altın gasp ettiği belirlendi.



KAMERADA YÜZÜNÜ GÖRDÜLER



Yapılan araştırmada, çetenin sadece kuyumcu soymadığı fabrika ve şirketlere girerek çelik kasaları çaldıkları da anlaşıldı. AVM soygunları dışında 11 soygundan 1 milyon TL’nin üzerinde para gasp ettikleri anlaşıldı. Bu soygunlardan birini de bir saatçide yaptıkları ve her biri 150 bin TL civarında 6 saat çaldıkları saptandı.





Gasp Büro ekipleri, aylar süren çalışmanın ardından güvenlik kamera görüntülerinden bazı çete üyelerinin yüz görüntülerine ulaştı. Bu kişilerin kimlikleri belirlenerek teknik ve fiziki takibe alındı. Çete üyeleri tek tek belirlenerek operasyon hazırlığı başladı.



Ekipler önceki gün gasp çetesini yöneten O.T’nin de arasında bulunduğu çete üyelerinin adreslerini bastı. O.T’nin de arasında bulunduğu 11 çete üyesi yakalandı. Aramalarda, 2 tabanca, 222 adet altın ve gümüş yüzük, ziynet eşyaları, pırlantalar, değerli taşlar ele geçti. 11 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR



