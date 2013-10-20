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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Bir de bakmışsınız oyuncu oluvermişim

20 Ekim 2013

Melek Baykal beni oyunculuğa alıştırıyor.

Bir de bakmışsınız, Melek’le program yapmanın avantajlarından yararlanıp dizi oyuncusu oluvermişim!

Bir de bakmışsınız oyuncu oluvermişim

Biliyorsunuz yeni yayın döneminde Star TV’nin sabah kuşağında yayınlanan “Melek” programındayım.
Melek beni oyunculuğa alıştırıyor. Sürekli stüdyo dışında farklı mekânlarda VTR çekimlerimiz oluyor. Kâh Büyükdere Balıkçısı’ndan palamut alıp bir balıkçı teknesinde kızartıyoruz, kâh Raco Kaptan’ın Garipçe’deki teknesinde asma yaprağına sardalye sarıp ızgara yapıyoruz.
Bu gidişle bir ıhlamur ağacının tepesine çıkıp ıhlamur yaprağına dolma sararım gibime geliyor! Bakalım beni daha ne maceralar bekliyor...
Bir de bakmışsınız, Melek Baykal’la program yapmanın avantajlarından yararlanıp dizi oyuncusu oluvermişim!
Bu işe en çok ikizler sevinir herhalde, çünkü bana sürekli “Niye dizide oynamıyorsun anne?” diye baskı yapıyorlar.
Şaka bir yana, benim için yemeği yapmak, araştırmak, anlatmak, tutku ve aşk. Başka bir işle uğraşmak aklımın ucundan bile geçmez.

TELAŞLI SAHRAP

Ekibimiz de çok profesyonel, işinin ehli, çalışkan insanlarla donatılmış durumda. Sabahları arabadan indiğimde yakışıklı ekip arkadaşlarım hemen etrafımı sarıyor. Anlayacağınız bir elim yağda bir elim balda.
Stüdyomuz, gördüğüm en donanımlı mutfak stüdyosu. Çifter çifter buzdolapları, şişe şişe yağlar, kutu kutu şekerler; yok yok mutfakta.
Kendimden şikayetçi olduğum bir konu var yalnız; yemeği anlatırken kendimi motorize kuvvet gibi hissediyorum. Bir telaş bir telaş, sanki yetişmeyecek, pişmeyecekmiş gibi.
Oğlanlar da zaten ekran karşısında “Annem vitesi yine boşa aldı, yokuş aşağı gidiyor” deyip dalga geçiyormuş.
Sonradan izlediğimde gözlerime inanamıyorum ama ertesi gün yine aynı heyecan kaplıyor içimi.
Sonuç yine aynı, telaşlı, süratli konuşan Sahrap...

Sahrap Soysal'ın nefis yemek tarifleri için bizi takip etmeye devam edin.

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