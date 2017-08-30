Bir davada Nurgül Yeşilçay’dan

Geçtiğimiz Temmuz ayında iflasını isteyen Hollanda merkezli ünlü yapım şirketi Endemol Shine Türkiye’nin başı açılan tazminat davalarıyla dertte. Songül Öden, Leyla Tanlar, Alina Boz gibi isimlerden sonra Nurgül Yeşilçay da yapım şirketine dava açtı. Yeşilçay’ın avukatları tarafından İstanbul Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde Star Tv’de yayınlanan Paramparça dizisi için söz konusu şirketle ‘Gülseren’ karakterini canlandırmak üzere anlaştığı belirtildi. Dilekçedeki iddialara göre; 52 bölüm rol alan Nurgül Yeşilçay, söz konusu sözleşme gereği dizinin yurt dışı satışlarından elde edilecek net gelirin yüzde 3’ünü alacaktı. Ancak davacı Nurgül Yeşilçay’ın sözlü ve yazılı tüm ihtarlarına rağmen, davalı Endemol Medya kendilerinden istenen dizinin hangi ülkelere ne kadara satıldığını ve Yeşilçay’a ödenecek ücretin miktarını bildirmedi. Tüm bu süreçte davacı Yeşilçay hiçbir ödeme almadı.
İHRACAT ŞAMPİYONU OLDU
Ayrıca dilekçede Paramparça dizisinin Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği’nin (TET) verilerine göre 2016 yılının en çok ihracat geliri elde edilen dizisi olduğu belirtildi. Dizinin ihracat şampiyonu olması nedeniyle Endemol Shine Türkiye’nin Genel Müdürü Gökhan Tatarer ve şirketin Ticari Direktörü H. Hakan Eren TET tarafından ödül aldı. 50’den fazla ülkeye satışı gerçekleşen dizinin izlenme rekorları kırdığı vurgulanarak Yeşilçay’ın canlandırdığı ‘Gülseren’ karakterinin ölümüyle Güney Amerika ülkelerinin yasa boğulduğu yönündeki haberlere dikkat çekildi.
Dizinin yurtdışı satışlarının ve davacı Nurgül Yeşilçay’a hak etmiş olduğu ödenmeyen kısmın belirlenerek arttırılmak üzere şimdilik 5 bin TL’lik tazminat davası açtı.
BATIK BİR ŞİRKET
Davalı Endemol Medya, mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde 2016 yılı içerisinde Nurgül Yeşilçay’a peyderpey 351 bin 315 lira ödediğini kaydetti. Söz konusu şirketin Evlat Kokusu ve Paramparça gibi televizyon dizilerinin yapımcısı olduğu belirtilen dilekçede Nurgül Yeşilçay’ın bir alacağı olmadığı vurgulandı. Taraflar arasında yapılan sözleşme gereği yapım şirketinin satışları tahsil ettikten sonra Yeşilçay’a ödeme yapacağı ifade edildi. Ancak Endemol Medya’nın zaten batık bir şirket olduğu ve Asliye Ticaret Mahkemesi’ne giderek iflasını isteme gerekçesinin de alacak verecek sıkıntısı olduğu belirtildi. Yeşilçay’ın ödemesinin de bu sebeple gerçekleşmediği kaydedilirken davalı Endemol Medya’nın avukatları davanın reddini talep etti.
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