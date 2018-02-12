Bir dava, bir soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ahmet Akça’nın kongreden 3 gün önce, 8 Şubat günü Buldan hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtığı ortaya çıktı. İddianamede, Buldan’ın 2008, 2009, 2010, 2011 ve 2015 yılında katıldığı etkinliklerde yaptığı konuşmalar suçlamaya delil olarak gösterildi. Buldan’ın katıldığı her bir etkinliğin PKK/KCK terör örgütü talimatıyla gerçekleştirilen eylemler olduğu kaydedildi. Buldan hakkında ‘seçme ve seçilme ehliyeti ve diğer siyasi hakları kullanmaktan yoksun bırakılması’ da talep edildi.

Başsavcılıkça, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder hakkında kongredeki eylemler nedeniyle de soruşturma başlatıldı. Savcılıktan yapılan açıklama özetle şöyle: “Kongrede bölücü terör örgütü liderinin posterinin asılması, TSK tarafından terör örgütlerine yönelik olarak meşru bir şekilde icra edilen Zeytin Dalı harekâtının sivil Kürt halkına yönelik gösterilmeye çalışılması ile terör örgütü liderini övücü ve örgüt propagandası niteliğindeki açıklamaları nedeniyle terör örgütü propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek, suçu ve suçluyu övmekten soruşturma başlatılmıştır.”



