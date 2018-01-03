Bir daha ihaleye çıkılmaz herhalde

Bakan Eroğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Orada yapılacak şey, Gölcük'te, Gölcük'ün içinde değil dışında, tamamen göl alanı dışında ağaçlar arasında çok küçük orman evleri yapmak. Bir pazar günü oraya gitmiştim, trafik sorunu var, vatandaş oturacak yer bulamıyor, tuvalet ihtiyacı var, çocuklu aileler çocuklarını emzirecek yer bulamıyor. Bu tip yerlerin sosyal donatılara ihtiyacı var. Uludağ'da yaptığımız gibi orman evleri yapılacaktı. Planı onaylandı, nerede, ne yapılacağı belli ancak rekabet şartları sağlanmadığı için belediye iptal etti. Biz tabiatı tahrip etmiyoruz. Yeniden ihaleye çıkılmaz herhalde. Bu konu belediyenin takdiri çünkü biz o alanı belediyeye tahsis ettik, kiraladık. Merak edecek bir şey yok, biz tabiatı en iyi şekilde koruyoruz."