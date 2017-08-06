Bir daha ayrılmayalım

Ben değil şarkılarım konuşsun

Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Deniz Seki, “Kelimeler boğazımda düğümleniyor. Bu kadar şarkı yazan bir insan nasıl olur da birkaç cümle söyleyemez? Artık ben konuşmayayım, şarkılarım konuşsun. Çok heyecanlıyım” dedi.

Cezaevinde 3 yıl tutuklu kaldıktan sonra 5 Haziran’da tahliye olan Deniz Seki, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluştu. Açılış konuşmasında gözyaşlarına hakim olamayan şarkıcı, seyircilerini şu sözlerle selamladı: “Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. O kadar heyecanlıyım ki. İyi ki kavuştuk birbirimize. Ben burada olduğuma inanmıyorum. Açıkhava’dayım değil mi ben? Sizlerin karşısındayım değil mi? Hepinizi kucaklamak, yanaklarınızdan gelip öpmek istiyorum. Bir sevgi seli taşıyor içimden sizlere. Allah’ım bir daha bizi ayırmasın inşallah.” Seki, “Bal Saklıyor” şarkısıyla başladığı konserini 3 saat sonra noktaladı.







Aldığı alkışlarla tekrar sahneye dönen şarkıcı, “Hepinizin hayatının şarkısı vardır, işte benim hayatımın şarkısı” diyerek söz ve müziği Sezen Aksu imzalı “Gidemem”i seslendirdi. Konseri Deniz Seki’nin nişanlısı Faruk Salman ve annesi Güler Seki’nin yanı sıra Gülben Ergen, Emel Müftüoğlu, Şükran Ovalı gibi ünlü isimler de izledi.



Rüyada gibiyiz

Konseri en ön sırada izleyen Deniz Seki’nin annesi Güler Seki, “Deniz kuliste beni görünce bir ağladı, beni de ağlattı. Rüyada gibiyiz. Gece heyecandan, dua etmekten uyuyamadım. Bugün bizim günümüz” dedi.





Gülben Ergen, Şükran Ovalı ve Emel Müftüoğlu konseri birlikte izledi.









Kısa süre önce yaşadığı kazada ayağı kırılan avukat Ayşegül Mermer de seyirciler arasındaydı.





Deniz Seki, konserin son dakikalarında “Tüm şarkılarımı sizlerle söylemek istiyorum” diyerek seyircilerin arasında dolaştı.





Emel Müftüoğlu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen küçük hayranını kırmadı.



