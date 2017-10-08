Dizi tutkunları, Kanal D’nin iddialı projesi “Mehmed Bir Cihan Fatihi”ni büyük merak ve heyecanla bekliyor. Fatih Sultan Mehmet’e hayat veren Kenan İmirzalıoğlu’nun diziden yansıyan ilk görüntüleri, bu merakı daha da perçinledi. Ünlü oyuncunun Osmanlı tuğralı yüzüğüyle yer aldığı dizinin ilk afişi de sosyal medyada büyük ilgi çekti.

İDDİALI OYUNCU KADROSU

Çekimlerine geçen ay başlanan “Mehmed Bir Cihan Fatihi”, güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun yanı sıra Metin Akpınar, Çetin Tekindor, Altan Erkekli, Gürkan Uygun, Funda Eryiğit, Burak Tamdoğan, Ertan Saban, Duygu Boztepe, Sevinç Meşe ve Toprak Sağlam’ın rol aldığı dizinin ocak ayında yayına başlaması planlanıyor.

“Mehmed Bir Cihan Fatihi”nde başrol, Kenan İmirzalıoğlu’na emanet. Yapımcılığını O3 Medya’nın, yönetmenliğini Altan Dönmez’in üstlendiği dizinin senaryosunda ise Alican Yaraş ve Özge Efendioğlu’nun imzası var.