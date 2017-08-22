Bir çift olarak yatağa girmeden önce yapmanız gereken 5 şey

1- Telefonları sessize almak

Cep telefonları, zaten günün tamamında bizlerle ve neredeyse en fazla ilgilendiğimiz şeyler arasında geliyor. Bu nedenle en azından yatarken onları sessize alabilirsiniz. Gün içinde sevdiğiniz insanla, iş yoğunluğu vs. gibi nedenlerle çok fazla şey paylaşamıyor olmanız muhtemel. E bir de, gece yatarken telefonunuzla ilgilenmeniz ya da gelen bildirimlerin sürekli olarak dikkatinizi dağıtması, aranızdaki paylaşımı engelleyecek türden şeyler değil mi? Bu yüzden çift olarak yatağa girmeden önce cep telefonlarınızı sessize almanız, ilişkiniz açısından son derece faydalı olacaktır.

2- Kişisel bakım

Birbirinizi çok sevmeniz ya da sürekli birlikte olmanız, yatağa kişisel bakımınızı yapmadan girebileceğiniz anlamına gelmez. Çift olarak her ikinizin de yatağa girmeden önce kişisel bakımını yapması, sadece aranızdaki sevginin değil birbirinize duyduğunuz saygının da bir göstergesidir. Bu nedenle çiftler sadece gündüz değil gece yatağa girerken de kişisel bakımlarına özen göstermeli, birbirlerine duydukları saygıyı buraya da taşımalıdırlar.

3- Stresi geride bırakmak

İkiniz de ayrı ayrı, gün içinde yoruluyor ve çeşitli nedenlerle strese maruz kalıyorsunuz. Ve huzurlu bir uyku, ertesi güne daha sağlıklı başlayabilmeniz için tek yol. Bu nedenle yatağa girerken çift olarak günün stresinden tamamen uzaklaşmalı, bu stresi birbirinize taşımamalısınız. Sizi üzen ve yoran şeyleri tamamen unutun ve sevdiğiniz kollarında her şeyden uzaklaşın. Ancak bu şekilde birlikte ve huzurlu bir gece geçirebilir, mutlu bir sabaha uyanabilirsiniz.

4- Sevginizi ifade etmek

Tüm gün çalıştınız, yoruldunuz ve daha da önemlisi birbirinizden uzak kaldınız. Günün yorgunluğundan kurtulmanın ve bu özlemi gidermenin en güzel yolu, birbirinize sevginizi ifade etmekten geçiyor. Bu yüzden çift olarak yatağa girmeden önce, birbirinizi dinleyin. Sonra da birbirinize olan sevginizi dile getirin. Bu ikinizi de mutlu edecek ve yatağa mutlu girmenizi sağlayacak. Sonra da birlikte harika bir uyku çekeceksiniz!

5- Sorunları çözmek

Akşam bir araya geldiğinizde ilk olarak yaptığınız şey, muhtemelen birbirinizi dinlemek ve birbirinize gün içinde yaşadığınız sorunlardan bahsetmek. Eğer kafanızda bu sorunlar varken yatağa girerseniz; bu, hem sevdiğiniz insana hem de kendinize haksızlık etmek olur. Çünkü bu şekilde birlikte geçirdiğiniz değerli zamanları verimsiz bir şekilde geçirmiş olursunuz. Bu sorunlar, elbette sadece işle ilgili olmak zorunda değil; ilişkinizle de ilgili olabilir. Gece boyunca sorunlar üzerine kurmak ve uykusuz kalmak yerine; sorun her neyse konuşarak ve sonunda uzlaşarak yatağa girmeyi deneyin. Bu sadece sağlıklı bir uyku için değil, sağlıklı bir ilişki için de mutlaka yapılması gereken şeydir.