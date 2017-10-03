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    Hürriyet >Gündem>"Bir çeşit kayyum"

    "Bir çeşit kayyum"

    ANKARA
    03.10.2017 - 21:02 | Son Güncelleme:

    HDP Sözcüsü Osman Baydemir, dün partisinin grup toplantısında AK Partili belediye başkanlarının istifaları ve olası yeni istifaları değerlendirirken şunları söyledi:

    “Bakın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nı kim görevden aldı? Ve yarın göreceksiniz, başka belediye başkanları da görevden alınacak. Bir çeşit kol kırılır yen içinde kalır, kayyum uygulaması bu. Kol kırıldı yen de içinde kalmayacak. Şiddet, düşmanlık politikasında ısrar ederseniz, tarumar olacaksınız. Bir seçilmiş belediye başkanını Kadir Topbaş da olsa Gültan Kışanak da olsa ancak onu seçenler görevden alabilir. Seçimle gelen ancak seçimle gider Ben bir kez daha soruyorum; Kadir Bey’in, milyonlarca insanın oyunu alan birisini insan yerine koymayan her kimse onu buradan kınıyoruz.”

    Etiketler: gazetehaberleri , hdp , Osman Baydemir , Baydemir
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