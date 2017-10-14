Bir Bitcoin uyarısı da IMF'den geldi

CNBC'ye konuşan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, merkez bankalarını ve regülatörleri dijital para birimleri konusunda uyardı.

Lagarde, finansal hizmetleri şimdiden 'sarsmaya' başlayan teknolojik ürünlerdeki gelişmeleri takip etmeyen ve anlamayan küresel finansal kuruluşların risk aldığını aktardı. IMF Başkanı, "Büyük tahribatlar görmeye yakın olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.

JP Morgan CEO'su Jamie Dimon'un "dolandırıcılık" dediği Bitcoin tanımına katılıp katılmadığı sorulduğunda Lagarde, dijital para teknolojilerinin etkilerine daha geniş anlamda bakmak gerektiğini ifade etti.

"Dijital paraları 'saadet zinciri' gibi spekülasyonlarla kategorize etmemeliyiz. Çünkü dijital para birimler, bundan çok daha fazlası."

IMF'nin kendi dijital parasını çıkarma ihtimalini tamamen gözden çıkarmayan Lagarde, para birimlerine uluslararası rezerv varlığı olma statüsü veren Special Drawing Right'în (Özel Çekim Hakkı) kripto paralara benzer teknolojilerle işbirliği yapabileceğini söyledi.

IMF'nin finans teknolojisi endüstrisinin düzenlenmesinde rol oynayacağını ifade eden Lagarde, blockchain teknolojisinin bankacılık sistemini daha kapsayıcı olacağını söyledi:

"Bazı gelişen ülkelerde üzerinde nakit taşıyan kadınlar şiddet görme tehlikesiyle karşı karşıya. Ancak parayı cep telefonlarında taşıyabilmeleri mükemmel olurdu."