Bir bir derken iki bir oluverdi

Gereğinden fazla gülmüş olmalılar ki bu akşam başlarına geldi.

Fenerbahçe geçen hafta kendi sahasında Kocaeli önünde Roberto Carlos'la 2.dakikada öne geçmişti.

Şerife Çaldenk yazıyor

Ancak daha sonra bu galibiyete daha fazla dayanamamış son dakikalarda bir de gol yemiş ve berabere kalmıştı.

Bu hafta da akıllanmamış olacak ki 4.dakikada Güiza ile – hem de klas bir golle – öne geçti.

Ancak maçın geri kalan dakikalarında erken gelen golün üzerine yattıkları için ikinci golü bulamadılar.

Maçta Alex yoktu onun yerine Emre orta sahada ön plana çıkıyordu.

Ancak maalesef Emre'de Alex'te bulunan sakinlik ve centilmenlik eksik.

Bunu iyi bilen ve geçen haftalardan antrenmanlı olan Bursalı oyuncular da Emre'nin üzerine oynadılar ilk yarı boyunca. Bunun da meyvesini aldılar ve Emre sarı kartı gördü.

Maçın ikinci yarısında Aragones'in yapmış olduğu hiçbir oyuncu değişikliği yerini bulmadı.

Gökhan Gönül sakatlandı ve çıkmak istedi. Önder ısındı ve oyuna girmeye hazırlandı fakat Hoca bu değişikliğin gereksiz olduğunu düşünmüş olsa gerek ki Deivid'i çıkardı ve yerine Gökhan Emreciksin'i aldı.

Uğur gayet iyi giderken ve belki de ikinci golü atacak ya da attıracakken onun yerine Vederson oyuna girdi.

Bu değişikliklerin hiçbiri işe yaramadı.

Bursaspor ikinci yarıda beraberliği getiren ilk golü buldu.

Daha sonra da uzatma dakikalarında Vederson'un Sercen'e yaptığı hareketi penaltı olarak değerlendiren hakem Özkahya'nın verdiği kararla ikinci ve galibiyeti getiren golü attı.

Türk futbol liginde çok fazla karşılaşmadığımız bir şekilde kaleci İvankov en çok gol atan 6 . kaleci olma unvanını koruyarak bir gol de meslektaşı Volkan' a attı.

Umarım Volkan bu yediği golden sonra silkenir ve kendine gelir.

Fenerbahçe iki haftada 5 puanı gömdü yine sahalara. Sivas maçlarından sonra kupada da iyi giderken ve bir de Güiza uzun bir aradan sonra – yine Bursapor karşısında- gol atmışken yine büyü bozuldu.

Meğer “Kral Çıplak” mış.

İki hafta üst üste aynı senaryo ile puan kaybetti.

Golü buldu ve bu golün üstüne yattı doksan dakika boyunca.

Geçen haftayı beraberlikle kurtarmıştı.

Ancak bu akşam ki maçtan anlaşıldığı üzere maç 90+4 dakika da olabiliyormuş.