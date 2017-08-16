BÜTÜN bir yıl çalışıp sadece birkaç saatlik sınav maratonuyla çocukların kariyer yönleri belirleniyor. Dolayısıyla sınavlara doğru çalışmak en önemli konu. Ancak hazırlık testleri çözerken bilinmeyen veya takılınan sorular öğrencilerin en önemli problemlerinin başında. Bu sorunu çözmek için girişimcilerin geliştirdikleri çözümler dikkat çekmeye başladı. Bunlardan biri de Bir Bilene Sor adındaki mobil uygulama. Öğrencilerin, iOS veya Android işletim sistemli mobil cihazlarına indirdikten sonra kullanabildiği Bir Bilene Sor, TEOG, YGS, LYS sınavları başta olmak çözülemeyen soruların konularında uzman kişiler tarafında çözülmesini sağlıyor. Öğretim görevlisi Gökhan Alpaslan tarafından kurulan Bir Bilene Sor’da matematik, fizik, kimya, yabancı dil gibi alanlarda ücretsiz olarak kullanılabiliyor.



FOTOĞRAFLA DA ÇALIŞIYOR

Platformun nasıl kullanıldığını anlatan Alpaslan, “Öğrenci arkadaşlarımız çözemediği soruları mobil uygulamamız üzerinden fotoğraf veya yazılı şekilde paylaşıyor. Uygulamayı kullanan diğer arkadaşlar da cevapları fotoğraf veya yazılı şekilde paylaşarak hem karşılık beklemeden birbirlerine yardım ediyor hem de beraber sınavlara hazırlanıyorlar. Türkiye’nin dört bir yanından öğrenciler yardımlaşıyor. Bunun yanı sıra Bir Bilene Sor uygulamasını kullanan öğrencilerimiz hangi sınava hazırlandığını ve hangi okul/bölümü hedeflediği bilgisini girdikten sonra hedefine yönelik ders grupları ve konular otomatik şekilde belirleniyor. Bu şekilde öğrencilerimize uygulamamızda konu başlıklarıyla çalışmalarına yardımcı oluyoruz” dedi.



YAPAY ZEKÂ KULLANIYOR

Uygulamanın şu anda ücretsiz olarak kullanıldığının altını çizen Alpaslan, YGS ve LYS sınavlarına hazırlanan öğrenciler için geliştirdikleri ‘Kişiye Özel Akıllı Rehberlik’ paketinden bahsetti. Alpaslan, şunları söyledi: “Geliştirdiğimiz yapay zekâ teknolojisi, öğrenci profil bilgileri, hedeflenen üniversite ve bölüm, odaklandığı konu başlıkları, sınava kalan süre gibi kriterleri ele alarak kişiselleştirilmiş bir çalışma programı şekillendiriyor. Aynı zamanda öğrenci için piyasadaki binlerce kitaptan hedeflerine ve sonuçlarına en uygun olanları sıralıyor. Öğrenci için özel hazırlanan çalışma programı, hedeflerine ne kadar yaklaştığını takip etmesini sağlıyor. Bu paketin satışlarından gelir elde etmeyi planlıyoruz. Şu anda bu paket Arıkovanı’nda 60 gün süresince kitlesel fonlamaya açıldı. YGS ve LYS’ye hazırlanan öğrenci arkadaşlarımız Arıkovanı.com üzerinden Bir Bilene Sor sayfasından 4 veya 8 aylık paketleri satın alarak Akıllı Rehberlik paketimizden faydalanabilirler.”









GÜNDE 50 BİN CEVAP

Elde ettikleri rakamlara da dikkat çeken Alpaslan, uygulamayı kullanan öğrenci sayısının 350 bini geçtiğini belirtti. Alpaslan, “Aktif kullanıcı sayısında aylık bazda 100 bin sınırına doğru geldik. Uygulamamız içersinde şu ana kadar toplamda 2.7 milyon soru paylaşıldı. Uygulamayı kullanan öğrencilerimizden günde ortalama 50 bin cevap geliyor” dedi.



ŞİRKET DEĞERİ 3 MİLYONA ÇIKTI

HEM Türkiye’den hem de yurtdışından yatırım aldıklarını ve şirketin değerlemesinin 3 milyon TL’ye çıktığını dile getiren Alpaslan, “Şu anda önceliğimiz yurtdışına açılmak. 2017 yılı sonunda ilk olarak Almanya ve İsviçre pazarına yönelik yazılımımızı hizmete açmayı planlıyoruz. Mobil uygulamamızın ismi ve içeriği o ülkenin eğitim kriterleri ve sınav sistemlerine uygun olacak şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Ekim 2017’de yurtdışı uygulamamızı test etmeye başlayacağız. Almanya ve İsviçre’den sonra ulusal sınav sistemini kullanan diğer ülkelere uygulamamızı taşıyacağız” diye konuştu.