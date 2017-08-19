Bir bıçaklı saldırı da Rusya’da

Rus makamlar, saldırganın psikolojik durumu üzerine yoğunlaştıklarını söylerken, terör ihtimalini yüksek görmediklerini açıkladı. Ancak terör örgütü DEAŞ, Rusya’daki saldırıyı da üstlendiğini açıkladı.
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