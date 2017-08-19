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    Bir bıçaklı saldırı da Rusya’da

    Hürriyet Haber
    19 Ağustos 2017 - 23:29Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 23:29

    Rusya’nın Surgut kentinde bıçakla 8 kişiyi yaralayan bir saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü.

    Rus makamlar, saldırganın psikolojik durumu üzerine yoğunlaştıklarını söylerken, terör ihtimalini yüksek görmediklerini açıkladı. Ancak terör örgütü DEAŞ, Rusya’daki saldırıyı da üstlendiğini açıkladı.

    Etiketler: Surgut , rusya , gazetehaberleri
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