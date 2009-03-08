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Bir Beşiktaş klasiği

Beşiktaş bir kez daha seyircisine stres yükü fazla bir maç izletti. Attığı gollerin avantajını korumakta zorlandı ama Konyaspor'un galibiyetiyle evine ağzı kulaklarında dönüyor.

Hürriyet Haber
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Dinçer Oruçoğlu yazıyor

İlk yirmi dakikada yüksek temposuyla Beşiktaş ligin en iyi ilk yirmi dakikasını geçirdi. Mustafa Hoca'nın yirmi altıncı hafta kehaneti takımın futboluna da yansımış olacak ki rakibi ciddiye alan ve sahanın her yerinde pres yapan bir Beşiktaş vardı sahada. Ama erken gelen goller takımın dengesini bozdu. Rehavet kendisini gösterir göstermez Beşiktaş kalesinde golü gördü. Bu gol paniği ve oyun düzeninin bozulmasını beraberinde getirdi. Morallenen Hacettepe maçın önemli bir bölümünü de topa daha fazla hakim olup pozisyon bularak geçirdi. Bulduğu pozisyonları değerlendirebilseydi maçın skoru daha farklı olabilirdi.

Ergün hocanın talepleri maça gerçekten çok motive olmuşlar ama Anadolu takımlarının en önemli sorunu sadece büyük takımlara karşı yüksek motivasyonlu oyun ne yazık ki Hacettepe'nin de başını ağrıtmış olacak ki ligin dibine demir atmış durumdalar.

Beşiktaş ise ligin zirvesine iyice yaklaştı, Sivasspor'un yenilgisi halinde lig zirvesine ortak hale gelecek. Ligin son haftaları yaklaştıkça heyecanda artıyor.

Sizi bilmem ama bu sezon lig benim için çok heyecanlı ve güzel geçiyor. Beşiktaş Mustafa hocanın da etkisiyle bize daha zevkli daha mücadeleci futbolla zirve heyecanı içinde bir sezon geçirttiği için teşekkürler. Yalnız hocam size şunu söylemek isterim Beşiktaş artık daha fazla çalışan kanatlara sahip olmayı sizce de hak etmiyor mu ?

 

 

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