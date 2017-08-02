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    Bir berber bir berbere böyle saldırdı

    Berktuğ ÖNCÜ (DHA)
    02 Ağustos 2017 - 13:33Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 13:50

    Bursa'da  aynı sokakta işyerleri olan 2 berberin bıçaklı ve sopalı kavgası güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Olay, merkez Osmangazi İlçesi'nde meydana geldi. Alemdar Sokak'ta berber 30 yaşındaki Burhan K. ile 39 yaşındaki Fatih Ç.'nin arasında odanın belirlediği çalışma saatlerine uyulması konusunda tartışma çıktı. Taraflar arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. İşyerinden bıçak alan Burhan K., tartıştığı Fatih Ç.'ye berber dükkanının önünde saldırdı. Tarafların sopa da kullandığı kavgada kol ve omzundan bıçakla yaralanan Fatih Ç., çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kaçan Burhan K. ise Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

    Etiketler: berber , Bursa , kavga
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