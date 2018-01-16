Bir bebeğe hazır olduğunuza dair 7 işaret

Nereye dönseniz bebek görmeye başladınız

Evet bilinçaltınız çoktan işe koyuldu bile. Bu nedenle dünyanın bütün bebeklerini görmenizi sağlayan bir radara bağlanmış gibi hissediyorsunuz. Bakın bir bebek daha!

Favori isimlerinizi konuşmaya başladınız

Eskiden en güzel pet isimleri neler diye düşünürken şimdi en iyi çocuk isimleri hangileri onları düşünmeye başladınız. Hatta birini seçtiniz bile, bingo!

Hamile reyonları dikkatinizi çekmeye başladı

İnsanlar deli olduğunuzu düşünmesin diye bunu yalnızken yapıyorsunuz ama hamile reyonlarındaki kıyafetler ilginizi çekmeye başladı. Hatta bir kaç tanesini üzerinize tutup aynaya uzun uzun baktınız bile.

Annelere kıskanç gözlerle bakıyorsunuz

Nerede bir anne görseniz içten içe onu biraz kıskandığınızı hissetmeye başladınız. O bebek arabasını süren kişinin siz olduğunu hayal etmeye başladınız bile.

Yumurtlama dönemlerinizi hissediyorsunuz

İçgüdüsel olarak yumurtlama dönemleriniz daha çok dikkatinizi çekmeye başladı. Artık hangi dönemin yumurtlama dönemi olduğunu iyi biliyorsunuz ve vücudunuzdaki değişimlere odaklanıyorsunuz.

Doğum çeşitleri konusunda merak ettiğiniz sorular var

Doğumun nasıl bir şey olduğunu merak ediyor ve etrafınızdaki annelerden deneyimleri hakkında bilgi almaya çalışıyorsunuz. Sezaryen mi yoksa normal doğum mu hangisini seçeceğiniz konusunda bayağı bir endişelisiniz?

Regliniz gecikir gecikmez kendinizi eczanede buluyorsunuz

Sadece almak istediğiniz bir haber için bu derece koşturursunuz. Bu nedenle regliniz gecikir gecikmez soluğu eczanede alıyorsanız beklediğiniz bir haber demektir.