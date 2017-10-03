‘Bir başkadır benim memleketim!’ dedirten 5 yöresel tarif

Gaziantep – Katmer
Malzemeler (12 kişilik)
60 g tereyağı, 12 baklava yufkası, 8 yemek kaşığı toz şeker, 8 yemek kaşığı toz Antep fıstığı, 3 yemek kaşığı kaymak. Üzeri için toz Antep fıstığı, kaymak.
Hazırlanışı:
Yufkaların üç tanesini aralarını yağlayarak üst üste koyun ve erittiğiniz tereyağını sürün. Üstüne toz Antep fıstığı ve şeker serpin. Yufkanın altından ve üstünden 3 parmak içeri katlayın ve yine tereyağlayın. Küçük parçalara ayırdığınız kaymağı yufkanın üzerine serpin. Bu defa sağ ve soldan ortaya doğru katlayın. Diğer yufkalara da aynı işlemi uygulayın. Yapışmaz bir tavada tereyağını gezdirerek katmerlerin iki yüzünü çevirerek kızartın. Üzerine Antep fıstığı gezdirin ve yanına kaymak koyarak servis edin.
Konya – Sac Arası
Malzemeler (8 kişilik)
2 yumurta, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 çay bardağı süt, 2 yemek kaşığı sirke, bir tutam tuz, aldığı kadar un. Arası için 1 çay bardağı buğday nişastası, 250 g tereyağı, 250 g kaymak. Şerbeti için 3 su bardağı tozşeker, 2 su bardağı su, 2-3 damla limon suyu. Üzeri için iri çekilmiş Antep fıstığı.
Hazırlanışı:
Hamurunuzu hazırlayın ve kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurduktan sonra yumruk içi kadar parçalara ayırın. Üzerini nemli bezle örterek 30 dakika bekletin. Beklettikten sonra bu hamurları buğday nişastasıyla yufka inceliğinde açın. Hamurlardan birinin üzerini tereyağıyla yağlayın ve ikiye katladıktan sonra yuvarlak tarafına kaymak sürüp rulo yapmaya başlayın. Bu ruloyu yağladığınız fırın tepsisine gül böreği şeklinde sarın. Hamurlarınızın hepsiyle bu işlemi tekrarlayın. Erittiğiniz tereyağını hamurların üzerinde gezdirin ve ısıttığınız fırında 180 derecede pembeleşinceye kadar pişirin. Tozşeker ve suyu kaynatarak şerbetinizi hazırlayın. Limon suyunu ekleyip bir taşım daha kaynattıktan sonra soğumaya bırakın. Tatlınız sıcakken üzerine bu soğuttuğunuz şerbeti dökün ve şerbetin çekmesi için 1 saat bekleyin. Antep fıstıklarıyla süsleyip ılıkken servis edin.
Trabzon – Laz Böreği
Malzemeler (6 kişilik)
1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 tutam tuz, 1 çay bardağı su, 1 yumurta, 150 g tereyağı, 5 su bardağı un, 1 su bardağı pudra şekeri. Kreması için 4 su bardağı süt, 8 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı mısır nişastası, 2 yemek kaşığı un, 10 g tereyağı. Hamuru açmak için 1 su bardağı un, 1 su bardağı nişasta. Üzeri için 1 su bardağı pudra şekeri.
Hazırlanışı:
Yumurta, zeytinyağı, tuz, su, yoğurt ve 25 gram erimiş tereyağını hamuru yoğuracağınız kapta iyice pişirin. Elediğiniz unu az az ekleyerek kıvamında bir hamur olana kadar yoğurun. Üstünü nemli bezle örtüp 30 dakika bekletin. Kremayı hazırlamak için şeker, nişasta, süt ve unu kısık ateşte muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin ve ocaktan aldıktan sonra tereyağı ekleyin. İyice karıştırdıktan sonra ılınmaya alın. Hamuru rahatça açabilmek için un ve nişastayı karıp, hamurdan kopardığınız ceviz büyüklüğündeki parçaları bu karışıma bulayarak baklava yufkası inceliğinde açın. Boyutlarını tepsinize göre ayarlayın. Her bir yufkayı bir bez üzerine sererek havalandırın. Ilınmış kremayı mikserde çırpın. Kalan tereyağını eritip ılıtın. Fırın tepsinizi yağlayın ve 20 yufkayı üst üste serdikten sonra kremanın tamamını dökün. Kalan 20 yufkayı da üzerine serip, baklava dilimi şeklinde dilimleyin. Kalan ılıttığınız tereyağını üzerinde gezdirin. Bu tatlı hamurunu ısıtılmış fırında 175 derecede 45 dakika pişirin. Fırından çıkardığınızda sıcakken üzerine pudra şekerini serpin. Dilerseniz üzerine reçel dökerek servis edebilirsiniz.
Antakya – Künefe
Malzemeler (4 kişilik)
250 g tereyağı, 1 yemek kaşığı üzüm pekmezi, 200 g tel kadayıf, 300 g dil peyniri. Şerbeti için 3 su bardağı su, 2 damla limonun suyu, 4 su bardağı toz şeker. Üzeri için vanilyalı dondurma, toz Antep fıstığı.
Hazırlanışı:
Toz şeker, su, limon suyu ve toz şekeri kaynatın ve soğumaya bırakın. Tereyağını eritip, üzüm pekmeziyle karıştırın ve tepsiye yayın. Kadayıfları eritilmiş tereyağına bulayın. Kadayıfın yarısını tepsiye yerleştirip, iyice bastırın. Üzerine dil peynirini eşit miktarda yayın. Kalan kadayıfı üzerine yayın ve iyice bastırın. 220 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin. Kadayıf sıcakken üzerine soğuk şerbeti dökün. Vanilyalı dondurma ve toz Antep fıstığı ile süsleyip afiyetle yiyin.
Erzurum - Kadayıf Dolması
Malzemeler (8 kişilik)
300 g tel kadayıf, 2 su bardağı dövülmüş ceviz, 3 yumurta. Şerbeti için 4 su bardağı toz şeker, 4 su bardağı su, çeyrek limonun suyu. Kızartmak için ayçiçek yağı.
Hazırlanışı:
Şerbeti hazırlamak için tozşeker ve suyu kaynatın ve kaynadığında limon suyunu ilave edin. Bir taşım daha kaynadıktan sonra ocaktan soğumaya alın. Kadayıfları elinizle parçalayıp avucunuzun içinde 15x15 santimetrelik, her tarafı aynı kalınlıkta olacak biçimde kareler hazırlayın. Ortasına ceviz koyup, dolma şeklinde sarın. Kadayıf ve ceviz bitene kadar işleme devam edin. Yumurtayı derin bir kâsede çırpın ve kadayıf dolmaları yumurtaya bulayın. Ayçiçek yağında kızartın ve soğuk şerbetin içine atıp 10 dakika bekletin. Ilık servis yapın.
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