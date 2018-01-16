Bir bakan, dönüp bir daha bakıyor

MÜSLÜMANLARIN ve Türklerin gurur duyacağı bir ibadethane olan Merkez Camisi, Köln’e gelen turistlerin de gezdiği mekanlardan biri. Turistler kafileler halinde camiyi gezip, Müslümanlar ve ilginç mimarisiyle dikkati çeken cami hakkında görevlilerden bilgi alıyor. Bazen okullardan gönderilen öğrenci grupları da camiyi geziyor. Camiyi son 6 ayda 10 binden fazla kişi ziyaret etti.

DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, “Gerek Müslüman, gerekse diğer dinlerden olsun camiyi ziyaret edenler en çok caminin iç süslemelerinden çok etkilendiklerini ifade ettiler” dedi.