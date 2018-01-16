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    Bir bakan, dönüp bir daha bakıyor

    Hürriyet Haber
    16.01.2018 - 13:24 | Son Güncelleme:

    Çeşitli engellemelere, aşırı sağcıların tepkilerine, zaman zaman yaşanan bütçe sorununa rağmen üç yılda tamamlanıp ibadete açılan Köln’deki DİTİB Cami ve Kültür Merkezi veya yaygın adıyla Merkez Camisi, kısa sürede kentin simgelerinden biri haline geldi.

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    • Bir bakan, dönüp bir daha bakıyor
    • Bir bakan, dönüp bir daha bakıyor
    • Bir bakan, dönüp bir daha bakıyor
    • Bir bakan, dönüp bir daha bakıyor

    MÜSLÜMANLARIN ve Türklerin gurur duyacağı bir ibadethane olan Merkez Camisi, Köln’e gelen turistlerin de gezdiği mekanlardan biri. Turistler kafileler halinde camiyi gezip, Müslümanlar ve ilginç mimarisiyle dikkati çeken cami hakkında görevlilerden bilgi alıyor. Bazen okullardan gönderilen öğrenci grupları da camiyi geziyor. Camiyi son 6 ayda 10 binden fazla kişi ziyaret etti.
    DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, “Gerek Müslüman, gerekse diğer dinlerden olsun camiyi ziyaret edenler en çok caminin iç süslemelerinden çok etkilendiklerini ifade ettiler” dedi.

    Etiketler: DİTİB Cami
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