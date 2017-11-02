Bir ayıptan kurtuluyoruz

Erdoğan, yıllardır yaptıkları çağrıların karşılık bulduğunu belirterek şunları söyledi: “En geç 2019 prototip, 2021 yılında ise bu otomobilin ticari satışına başlanmasını arzu ediyoruz. En küçük gecikme istemiyoruz. Cumhurbaşkanınız olarak yanınızdayım. Ayrıca bu projenin takibi için Cumhurbaşkanlığı nezdinde bir ekip görevlendireceğim. Bu 5 babayiğit taşın altına elini soktu bize de sonuna kadar desteklemek düşüyor. İlk otomobilin bedelini ödemek şartıyla taliplisi benim. Nasıl diğer ülkeler kendi markaları için destek verdiğiyse, bizde hükümet olarak kendi markamızı destekleyeceğiz.”

BİZ ORTAK OLMAYIZ ÖNÜNÜZÜ AÇARIZ

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, babayiğit çağrısına bir değil 5 büyük grubun cevap vermesinden dolayı mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, projenin gecikmesinin sebebini ise şöyle açıkadı: “Olay otomobil üretmek değil. Bu üretimin ekonomik ölçeğini bulma meselesidir. Bütün çalışmalar bu yönde yapıldı. Biz devlet olarak bu imalatın içinde olmayız. Biz destek veririz önünüzü açarız. Siz bu işi biliyorsunuz, nasıl yapacağınızı, nasıl pazarlayacağınızı siz biliyorsunuz. Türkiye’nin kendi otomobilini yapacak alt yapısı var, tecrübesi var babayiğitled var, arkasında kapı gibi devlet var hükümet var. Bu kadar köprüler, yollar yapan Türkiye yerli otomobili de hayli hayli yapar. Bu proje binlerce kişişe iş kapısı da olacak.” Dünyada otomotiv sektörünün çok hızlı geliştiğini, otonom araçlardan elektrikli otomobillere geçişlerin olduğunu belirten Yıldırım, “Türkiye’nin Otomobili’ projesi bu açıdan çok isabetli ve zamanında atılmış bir adımı teşkil ediyor” dedi.