Bir annenin dramı! Sedat Doğan'dan haber var

Türkiye’de hakkında dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusu bulunan Sedat Doğan yeni bir hayat kurmak için Brezilya’ya gitmişti. Güney Amerika’da fotoğrafçılık yapıp geçimini sağlamayı planlayan Doğan’ın işleri istediği gibi gitmedi. Uyuşturucu madde kullanan ünlü isim bütün parasını Brezilya’da harcadı.

Ailesinin yardımlarına rağmen maddi sıkıntılar çeken Doğan'ın hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Brezilya’da çeşitli suçlara karışan ünlü fotoğrafçı geçtiğimiz günlerde polisler tarafından yakalanıp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Çıkan haberlerden sonra ailesi Sedat Doğan’ın Türkiye’ye gelmesi için ikna etti. Ailesinin teklifini kabul eden Doğan, Türkiye’ye dönmekten son anda vazgeçti. Üç kez uçak bileti alınmasına rağmen Türkiye’ye dönmemekte ısrar eden Doğan’ın bir garajda yaşadığı öğrenildi.

Üç kez uçak biteli alındı

‘Duymayan Kalmasın’ programına telefonla bağlanan Sedat Doğan’ın annesi Hicran Doğan yaşadığı zorlukları şu sözlerle anlattı:

*Yaşanan bütün bu kötü haberleri televizyonda görüyorum. Sedat’ın bugün burada olması gerekiyordu ama uçağa binmedi. Ve ben bugün yeniden uçak bileti aldım.

*Babası şu an yoğun bakımda artık yorulduk. ‘Ailesi bakmadı etmedi’ gibi şeyler söyleniyor, kesinlikle öyle bir şey yok. Ben ona para gönderdikçe madde kullandı. Son 4 aydır para gönderemiyordum. ‘Belki bir işe girer çalışır, para bulamaz bu maddeyi kullanmaktan vazgeçer’ diye ama yaşananları görünce ben yıkıldım. Ben oğluma üç tane uçak bileti aldım ama gelmedi. Ben zorla ayakta duruyorum babası yoğun bakımda.

Ben Türkiye’de Sedat’ı hastaneye de yatırdım. ‘Bu çocuk bu hale nasıl geldi, ne oldu?’ biliyorum. Sedat bana diyor ki ‘Işın, çocuğumu bir kez göstersin ona sarılayım, çok özledim’ ama ben Işına da hak veriyorum nasıl göstersin bu durumda.

*Benim çocuğum elimden kayıyor, gidiyor. Ben büyükelçilikle de irtibata geçtim. 15 gün çocuğumdan haber alamadım. Bütün konsolosluk bana yardımcı oldu. Bana dediler ki ‘çıktığı zaman konsolosluğa getireceğiz’ dediklerini yaptılar. Orada telefonla konuştum ‘oğlum yapma etme buraya gel’ dedim. ‘Tamam, geleceğim anne, artık madde kullanmıyorum’ dedi.

*Ben oğluma 100 bin TL’ye yakın para gönderdim. Sadece 4 ay para göndermedim, o da hırsızlık yaptı. Ben artık çok yoruldum. Sedat, Türkiye’ye geldiği zaman bana manevi destek olun, tedavi ettirelim. Benim oğlum bağımlı, bana yardım edin. Benim çocuğum göz göre göre ölüyor. Ben de artık çok yoruldum, o kadar zordayım ki…

*Sedat’ın bugün gelmesi lazımdı. Çarşamba binmesi gerekiyordu… ‘Havalimanında uyuya kaldım uçağı kaçırdım’ dedi. Ben de yeniden para gönderdim. Bu Sedat’ın son şansı eğer uçağa binerse 2-3 gün sonra burada olacak.

*‘Türkiye’ye gelirsem tedavi olacağım, düzeleceğim’ diyor biz artık diri diri mezara girdik, çok kötü durumdayız. Hiçbir şeyimiz kalmadı 100 bin TL para gönderdik. Ailesi en başından beri arkasında, babası şu an yoğun bakımda… Çocuğumun 1 senedir madde kullandığını öğrendim. Türkiye’de tedavi ettirmek istedik hastaneden kaçtı.

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