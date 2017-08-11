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    Bir annenin çocuğuna son bakışı...

    İHA
    11 Ağustos 2017 - 22:25Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 22:34

    Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında annesinin elini bırakıp koşan çocuk arabanın altında ezilerek can verdi. Acılı anne evladını kurtarmak istese de başarılı olamadı.

    Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

    ANNE YOLA SAVRULDU, EVLADI ARAÇ ALTINDA KALDI

    Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen kazada, G.G. (25) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve çocuğuna çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle yola savrulan anne R.K. (27) ağır yaralanırken, 3 yaşındaki oğlu Serdal K. hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Yenice Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından gözaltına alındı. Çocuğun cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

    KAZA ANI KAMERADA

    Bu arada, 3 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde annesinin elinden kurtularak caddeye fırlayan çocuk ve onu yakalamaya çalışan anneye cadde üzerinde seyreden otomobilin çarpması yer alıyor.

    Etiketler: mersin , tarsus , kaza
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