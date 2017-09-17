Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Bir anda yola savruldular! Gören koşup geldi...

    Bir anda yola savruldular! Gören koşup geldi...

    Hürriyet Haber
    17.09.2017 - 11:12 | Son Güncelleme: 17.09.2017 - 11:15

    Balıkesir'in Susurluk ilçe çıkışında meydana gelen trafik kazasında içerisinde 225 tane hayvanın olduğu kamyon yola savruldu. Kazada onlarca hayvan ölürken, çevredeki vatandaşlar, polis ve itfaiye ekipleri hayvanları kurtarmak için seferber oldu.

    İstanbul'dan Balıkesir'e hayvan nakliyatı yapan 34 EY 8516 plakalı araç sürücüsü Aytekin İnce Susurluk ilçesi çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla yola devrildi. Kaza sonrası içerisinde 225 tane küçükbaş hayvanın olduğu kamyonda can pazarı yaşandı. Bir çok hayvan yola savrularak ölürken, bazı hayvanlar da kamyonun kasasında hayatını kaybetti.

    Trafiğin yoğun olduğu cadde üzerinde hayvanlar can havliyle kaçışarak trafiği bir birine katarken, vatandaşlar ise uzun süre hayvanları yakalamak için uğraştı. Kazada araç sürücüsü yara almazken, yanında bulunan şahıs ise ambulansla hastaneye götürüldü. Çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulansın geldiği olay yerinde hayvanlar için kurtarma seferberliği başlatılırken, olay yerine gelen bayan bir vatandaşın da kamyonun kasasına girerek, "Burada çok canlı var. Yardım etsenize" demesi ise büyük dikkat çekti.

    Kazayı yapan Aytekin İnce, "Tekirdağ'dan Balıkesir'e gidiyoruz. Kaza sonrası hayvanları kurtarmak için baya uğraştık. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Arabada 225 tane hayvan vardı" dedi.

    Etiketler: Balıkesir , Trafik kazası , KOYUN
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri