Bir anda polisi karşılarında gören anne ve oğlu sobaya attı!

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadale Şubesi ekipleri, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi’nde bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine yapılan takibin ardından dün akşam saatlerinde eve baskın düzenlendi.



Baskın sırasında satışa hazır paketler halinde uyuşturucu yanan sobanın içine atıldı. Polis, tamamı yanmadan uyuşturucuyu sobanın içinden çıkardı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen Gürcü B. ve oğlu Ferhat B. ile ’torbacı’ olduğu iddia edilen Burak B. gözaltına alındı.



Sobadan çıkarılan ve evde yapılan aramalarda satışa hazır paketler halinde 50 paket eroin ele geçirildi. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.