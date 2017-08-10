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    Bir anda belirdi... Kimse gizemli canlının ne olduğunu anlayamadı!

    hurriyet.com.tr
    10 Ağustos 2017 - 15:48Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 16:08

    Avustralya’da göl kenarındaki çamur havuzunda görüntülenen gizemli yaratık sosyal medyayı birbirine kattı.

    Avustralya’daki Daintree Nehri’nde, timsahları ve vahşi doğayı gözlemlemek için düzenlenen tur gizemli bir olaya sahne oldu. Tur şirketi sahibi David White, gezi sırasında göl kenarındaki çamur havuzunda gizemli bir yaratığın olduğunu fark ederek, görüntülerini kaydetti. 

    White’ın kaydettiği videoda tanımlanamayan bir hayvanın üzerinde göze benzeyen bir organ olan kafasını göl kenarındaki çamur havuzundan çıkardığı, birkaç saniye suyun yüzeyinde durduktan sonra suyun dibine batarak tekrar gözden kaybolduğu görüldü. White tarafından internete yüklenen video, binlerce kez izlenerek yaratığın aslında ne olduğu konusunda tartışmalara yol açtı.

    Minyatür bir balinadan, kocaman bir midyeye kadar çeşitli teoriler ortaya atıldı. White’ın sahip olduğu tur şirketinin çalışanları ise, görüntülere yakalanan hayvanın yüzgeçlerini kullanarak karada yürüyebilen ‘mudskipper’ balığı olduğunu düşündüklerini belirttiler.  

     

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    Etiketler: Avustralya , Daintree nehri , Balina
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