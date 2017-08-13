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    Bir anda alev topuna döndü: Ölü ve yaralılar var

    Hürriyet Haber
    13 Ağustos 2017 - 19:41Son Güncelleme : 13 Ağustos 2017 - 19:46

    Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra düştüğü sulama kanalında alev alev yandı. Yangın itfaiyenin çabalarıyla söndürülürken, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

    Kaza, Çorum-Sungurlu karayolu 9. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu’dan Çorum istikametine seyir halinde olan Hüsamettin Tuna idaresindeki 48 N 3960 plakalı otomobil, Kırankışla kavşağına geldiği esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

    PATLAMA YAŞANDI

    Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarında bulunan sulama kanalına düştü. Kazayı gören diğer sürücüler kaza yapan araçta bulunan sürücü ve yolcuları otomobilden çıkardı. Yaralıların otomobilden çıkarılmasının ardından patlama sesi duyulan araç bir anda alev topuna döndü. Olay yerine gelen çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araç kısa sürede söndürüldü.

    2 KİŞİ DE AĞIR YARALI

    Kazada sürücü Hüsamettin Tuna, araçta yolcu olarak bulunan Uğur Tuna ve Nurten Tuna ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastane kaldırılırken, yaralılardan Nurten Tuna yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
    Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Etiketler: çorum , kaza , yangın , Yangın
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