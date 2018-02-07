Bir akıldan daha fazlası

ISINMANIN en önemli cihazları kombiler. Türkiye’de yaklaşık 1 milyar dolarlık bir ekonomi yaratan kombiler, dijitalleşmenin yardımıyla yeni bir nesile kavuştu. Özellikle kombilerin akıllı kavramıyla tanışması, bu cihazlara deyim yerindeyse çağ atlattı. İnternete bağlanarak, akıllı telefonlar üzerinden ev dışındayken bile kontrol edilen akıllı kombilerin en büyük faydası ise tasarruftan geçiyor. Yüzde 40 civarına kadar doğalgazdan tasarruf edilmesini sağlayan yeni nesil kombiler, aynı zamanda servis maliyetlerini de düşürüyor. Kısacası yeni nesil kombiler özellikle kış aylarında kullanıcıların yardımına koşuyor. Durum böyle olunca üretici şirketler de akıllı kombi modellerini geliştirmek ve tüketicilere sunmak için kolları sıvadı. Şu anda Türkiye’de birçok markanın akıllı kombi modeli buluyor. Peki satış fiyatı olarak akıllı kombilerin eski tip olarak ifade edilen ‘konvansiyonel’ kombi modellerinden ne kadar farklı? Eski tip kombiler 1000 ile 1500 TL arasında satılıyor.

Akıllı kombilerin satış fiyatı ise 2 bin 200 TL civarında. Akıllı kombilerin yanı sıra internete bağlanan termostatların da raflarda yer almaya başlaması, konvansiyonel kombileri de akıllandırmaya başladı. Bu cihazların fiyatları ise 500 ile 1000 TL arasında değişiyor. Biz de eski tip kombilerle akıllı modellerin farklını göstermek için bir liste hazırladık. İşte yeni nesil kombilerin farkını koyan özellikler...

1- Hava durumuna GÖRE ayar özelliği

Akıllı kombiler, internet üzerinden hava durumunu takip ediyor. Evinizin bulunduğu şehirdeki hava sıcaklık verisini anlık ve tahmini olarak kullanıyor. Hava sabah serin, öğle saatlerinde ise ısındığında, kombi kendini buna göre ayarlıyor ve doğalgaz harcamasını azaltıyor.

2- Eve yaklaşınca otomatik olarak çalışıyor

Yeni nesil akıllı kombilerin neredeyse tamamı akıllı telefon uygulaması üzerinden kontrol ediliyor. Bunun en büyük avantajı ise kullanıcıların konumlarının kombiler tarafından öğrenilmesi. Kullanıcılar eve gelmeden önce çalışmaya başlayan kombiler, evden çıkarken ise otomatik olarak kapanıyor.

3- Tercihlerinizi biliyor

Akıllı kombiler, tüketicilerin kullanım alışkanlıklarını öğreniyor. Eve ne zaman geldiğinizi, kaç derece sıcaklığı tercih ettiğinizi ve hatta sıcak su için en çok hangi musluğu kullandığınızı algılıyor. Toplanan bu verilere göre bir kullanım programı yaratılıyor.

4- Bölgesel ısıtma daha kolay

Konvansiyonel kombilerde, oda ayrımı yapmadan tüm ev ısıtılır. Akıllı kombilerde ise hangi saatlerde hangi odaların kullanıldığı tespit edilir ve buna göre ısıtma gerçekleştirilir. Örneğin; saat 19.00 civarında mutfakta yemek yiyorsunuz, saat 20.00’da da salonda film seyrediyorsunuz. Tüm evi ısıtmadan sadece bu iki odayı ısıtabilmek mümkün.

5-Uygulamadan kontrol özelliği

Kombi sahipleri genellikle, bir odaya konulan termostat ile kontrol ediliyor. Isıyı değiştirmek için her defasında kalkıp bu termostatın başına gitmek gerekiyor. Akıllı kombiler ise evin yanı sıra başka bir ülke olsanız bile kombinizi internet üzerinden kontrol etmenizi sağlıyor.

6-Diğer beyaz eşyalarla anlaşıyor

Akıllı kombiler, sıcak suya ihtiyaç duyan beyaz eşyalarla da iletişim içinde. Örneğin, 40 derecede çamaşır yıkayacağınızda kombiniz, çamaşır makinenizin bağlı olduğu musluğa 30 derecelik sıcak su gönderiyor. Böylece çamaşır makinesi soğuk olan suyu ısıtmaya çalışmıyor.

7- Arızayı anlıyor

Merkezi sunuculara bağlanan yeni nesil kombiler, cihazın durumunu takip edilerek, enerji tüketimi, çalışıp çalışmadığı, arıza durumu ve bakım ihtiyacı olup olmadığı kontrol ediyor ve , kullanıcıları bilgilendiriliyor. Beklenmeyen bir durum olduğunda servise haber vererek, arızaların daha fazla masraf açmadan durmasını sağlıyor.

AKILLI KOMBİSİ OLMAYANLARA TASARRUF ÖNERİLERİ

- Kombilerin geceleri ve evde olunmayan zamanlarda da düşük sıcaklıkta sürekli çalışır halde tutulması, kesintili yakmaya göre daha ekonomiktir. Kısa süreli açıp kapamalar daha fazla doğalgaz sarfiyatına neden olur. Kombi uzun süre kapalı kaldığında ev soğuyacağından, yeniden ısıtma için daha fazla yakıt tüketimi gerekir.

- Hem konfor hem de daha ekonomik çalışma için programlı oda termostatları kullanılmalıdır.

- Mekânın iyi bir yalıtıma sahip olması, pencere ve kapıların ısı kaybına imkân vermeyecek şekilde düzenlenmesi, daha az yakıtla daha iyi ısınma sağlamak için önemlidir.

- Güney cepheli pencerelerden güneş ışığının eve girmesine özen gösterilmelidir. Kuzey yönlü pencerelerde ise geceleri panjur, perdelik ve rüzgârlıkların kapalı tutulmasına dikkat edilmelidir.

- Radyatörlerin önüne eşya koyarak, üzerlerini perde veya objelerle kapatarak ısının verimli dağılması engellenmemelidir.

- Radyatörlerin duvarla arasına, ısı yalıtım levhaları yerleştirilmelidir.

- Evin kullanılmayan bölümlerinin radyatörleri kısılarak veya kapatılarak, yakıtın daha az harcanması sağlanmalıdır.





BAKIM YAPTIRMADAN KULLANMAYIN

Kombinin doğru kullanımı ve bakımı hem tasarruf hem de güvenlik açısından büyük önem taşıyor. Kombi bakımı yaptırmak ve bu durumu her yıl rutin bir şekilde gerçekleştirmek büyük önem taşıyor. Kombi bakımı için yetkili bir servisle görüşmek en uygun kararların başında. Bakım için gelen servisler, şu işlemleri gerçekleştiriyor:

- Kombi bakımlarında ilk öncelikle sıcak su ve kalorifer yanma durumu kontrol ediliyor.

- Ardından kombinin su sızdırmazlık durumu kontrol ediliyor.

- Daha sonra kombinin içi açılıyor ve tozlanma durumu kontrol ediliyor. Tozlanma çok fazlaysa, kombinin tozları temizleniyor.

- Kombi yanma odasında bulunan brülörü temizleniyor.

- Ardından kombi içerisindeki elektrik bağlantı noktaları ve hatları kontrol ediliyor.

- Kombi baca fanı kontrol ediliyor ve temizleniyor.

- Daha sonra genişleme tankı kontrol ediliyor, bar basıncı ayarlanıyor.

- Kombi kalorifer dönüş hattında bulunan filtre temizleniyor.

PETEK BAKIMIYLA ISI VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRIN

ISINMADA kombiler kadar petekler de kilit rol oyunuyor. Bakımı ve temizliği yapılmayan petekler kombiniz ne kadar iyi olursa olsun verimliliği düşürebilir. Bunun için bakımları yapmakta fayda var. Öncelikli petekleri sökün. Tahliye borusunu açık tutarak peteklerin hava alma vanalarını gevşetin, tahliye borusundan su gelmeyinceye kadar bekleyin. Temiz su hortumunu peteğe bağladıktan sonra temiz su akana kadar peteği yıkayın. Peteğinizi yerine monte edin ve tesisat bağlantılarını yapın. Tesisattan su gelmeye başlayınca peteklerin havasını alın.