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    Bir ablanın en zor anı...

    DHA
    12.09.2017 - 09:07 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 09:08

    Eskişehir'de Porsuk Çayı üzerindeki köprünün demir korkuluklarına çarpan otomobilin sürücüsü 38 yaşındaki Mithat Şahin yaşamını yitirdi. Ekipler, otomobilden başka bir kişinin dışarı fırlammış olabileceğini göz önüne alarak çalılıklarda ve suda arama yaptı ancak kimse bulunamadı.

    Kaza saat 23.30 sıralarında Sümer Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı Gaga Restoran karşısında meydana geldi.

    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Kampüsü istikametinden Sazova Mahallesi yönüne gitmekte olan Mithat Şahin yönetimindeki otomobil virajı alamayarak Porsuk Çayı köprüsünün demir korkuluklarına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mithat Şahin olay yerinde öldü. Şahin’in araçta sıkışan cesedini Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile AFAD ekipleri çıkardı.

    Ekipler, araçtan başka kişi ya da kişilerin dışarı fırlamış ihtimaline karşı çalılıkların arasında ve Porsuk Çayı kıyısında arama yaptı. AFAD ekipleri de botla Porsuk Çayı’nda kısa süreli arama yaptı ancak herhangi bir kimseye rastlanılmadı.

    Kent için yolcu taşıyan kendisine ait bir minibüste şoförlük yaptığı belirtilen Mithat Şahin’in cenazesi otopsi için yakındaki ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü, otomobil ise çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

    Semt sakinleri, kazanın olduğu yerde keskin viraj olması nedeniyle sık sık yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarının meydana geldiğini belirtti.

    ABLANIN ZOR ANLARI...

    Şahin'in ablası olay yerine gelince kardeşini aramaya başladı. Kardeşinin öldüğünü ekipler ve yakınları söyleyemedi. Kardeşini arayan abla, sinir krizi geçirdi. 

    Etiketler: Eskişehir , kaza , viraj , Porsuk
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