BinYaprak “İş Hayatında Kız Kardeşlik Günü” Başlatıyor

2 yıl önce kadınların birbirlerine ilham, fırsat ve güç vererek iş hayatına katılımlarını arttırma amacıyla kurulan dijital kız kardeşlik networkü BinYaprak, yaş gününü “İş Hayatında Kız Kardeşlik Günü” olarak ilan etti. İş Hayatında Kız Kardeşlik Günü, Türkiye’de kadının istihdama katılımı konusunda birlik ve beraberliğin oluşmasını amaçlıyor. Toplumsal farkındalık yaratmak için tüm paydaşların ‘ben de varım’ diyeceği bu günle, iş hayatındaki potansiyelini keşfetmek için yola çıkmış kadınlar “yalnız değilim” diyecekler.

Sosyal medyada videolar, canlı yayınlar, kampanyalar ile aktif hale gelecek İş Hayatında Kız Kardeşlik Günü şimdiden Türkiye’nin en ilham verici günü olmak için geri sayıyor. BinYaprak, başarmak için yola çıkan herkesi hikayesini #iştekızkardeşlik etiketiyle 21 Ekim’de sosyal medya üzerinden paylaşmaya davet ediyor. “İş hayatında kadının yükselmesi için ben de varım” diyen erkeklere özellikle seslenen Binyaprak, toplumsal cinsiyet farkındalığının artması için erkekleri de destek vermeye çağırıyor.

Şimdiye dek 437 video ve 58 canlı yayınla kadınlara iş hayatında yükselmeleri için yol gösteren BinYaprak, kadın istihdamınına destek vermek isteyen şirketlerin, kadın çalışanlarının ilham veren ve düşündüren hikayeleriyle bu platformda yer alarak geniş kitlelere yayılmasına olanak tanıdı. Master bursları, kitap ya da konferans katılım fırsatlarını yakalayan BinYapraklıların arasında networkün gücünü kullanıp işe girenlerin hikayeleri de var.

APCO Worldwide Türkiye, Allianz, Arçelik A.Ş., Borusan, Farplas Group, Ford Otosan, GE Türkiye, Güvensan Tesis Hizmetleri, İpekyol ve KVK Teknik Servis BinYaprak’ın ilham veren şirketlerinin arasında yer alarak, kadın çalışanlarının hikayelerinin bir çok kadına ilham vermesini sağladı.

Bu Çağrı ‘Ben de Varım’ Diyenlere...

İlham verici gerçek hayat hikayeleri ile kadınlara güç veren BinYaprak’ın Kurucularından Melek Pulatkonak, İş Hayatında Kız Kardeşlik Günü için bir çağrıda bulunuyor: ‘’Şimdiye kadar yüzlerce kadın ve erkeğin iş hayatında zorlukları nasıl aştığını aktaran bir köprü olmayı başardık. Bugüne kadar 1.5 milyon kişinin hayatına dokunduk. Yeni yaşımızda, üyelerimize her hafta sürpriz fırsatlar sunarak dijital networkte mesleklerini konuşturanlarla üniversiteli öğrencileri buluşturuyoruz. BinYaprak’a katılmak için şimdi sıra siz de...’’

“Eşitmişiz” Video Serisi

BinYaprak, İş Hayatında Kız Kardeşlik günü kapsamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği farkındalığını arttırmak amacıyla 'Eşitmişiz' video serisi başlatıyor. Serinin yayına alınan “Ne Zaman Çocuk Yapmayı Düşünüyorsunuz?” isimli ilk videosu toplumsal cinsiyet eşitsizliğini gözler önüne sermeyi amaçlıyor.

Videoyu İzlemek için:

BinYaprak Hakkında

BinYaprak; iş hayatına atılmaya hazırlanan farklı coğrafyalardaki üniversiteli kadınla, çalışan kadının ilham, tecrübe ve iş fırsatlarını paylaştıkları dijital kız kardeşlik networkü. BinYaprak, www.binyaprak.com adresindeki servisi ve sosyal medya hesaplarıyla üye ve takipçilerine ilham verirken, yine dijital platformlarda eğitim ve etkinlikler düzenlemektedir.