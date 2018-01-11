Binlerce yolcu Atlantik Okyanusu’nun ortasında dehşeti yaşadı

Bahamalar’dan New York’a gitmek üzere Atlas Okyanusu’nda seyir halindeyken, ABD’nin özellikle doğu yakasını etkisi altına alan ‘Bomb Cyclone’ fırtınasına yakalanan Norveç kruz gemisindeki yolcular dehşeti yaşadı. Şiddetli fırtınanın gemiyi sarsması sonucu paniğe kapılan binlerce yolcu, görevlilerin yönlendirmelerini takip etti.



'Breakaway' adlı kruz gemisi, binlerce yolcusuyla birlikte Atlas Okyanusu'nun ortasında fırtınaya yakalandı.

146 bin ton ağırlığındaki Norveç Kruz Gemisi Hatları’na (Norwegian Cruise Line) ait ‘Breakaway’ adlı gemi, açık denizde dev dalgalarla ve sert rüzgarlarla mücadele etti.



Yolcular, gemideki sarsıntıyla birlikte koridorlarda panikle kaçıştı.

Gemideki binlerce yolcu sarsıntı üzerine panikledi, birçoğu uykularından uyandı. Bazı yolcularsa yaşadıkları ‘macerayı’ fırsat bilip o anları telefon kameralarıyla kayıt altına aldı.



Yetkililer, koridorlara dolan suyu tahliye etmekte zorlandı.

ABD basınına konuşan yolculardan bazıları, "O anların hayatlarının en kötü anı” olduğunu aktardı. Bir yolcu ise “Okyanusun ortasında gemiye sular dolmaya başladığı anda, bunun pek de iyi biteceğini sanmıyorsunuz” şeklinde konuştu. Yolculardan bir diğeri, “O anları hiç unutmayacağını, bir daha asla gemi yolculuğu yapmayacağını” belirtti.



Gemi, ABD'nin doğu kıyılarında Bahamalar'dan başlayarak New York'a doğru bir rota izledi.

ABD’nin son zamanlarda yaşadığı en şiddetli fırtınalardan olan Bomb Cyclone, beraberinde kar, buz, su baskını ve güçlü rüzgarlar getirdi. 'Fırtına bombası' olarak bilinen bu tip doğa olayları, fırtınanın ortasındaki atmosfer basıncı 24 saat içerisinde en az 24 milibar oranına düşünce, yoğunluğunda hızlı bir artış yaşayarak meydana geliyor. Dolayısıyla, basınç azaldıkça, fırtına daha da kuvvetleniyor.