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    Binlerce kişi ırkçılığa karşı Brandenburg’da toplandı

    Ali VARLI / BERLİN
    22.10.2017 - 15:56 | Son Güncelleme:

    Yabancı ve İslam karşıtı parti AfD’nin meclise girmesi üzerine ırkçılık karşıtlarına çağrı yapan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali Can, birlerce kişiyi Brandenburg Kapısı’nın önüne topladı.

    YAŞLISI genci, göçmeni, yerlisi, kadını erkeği yaklaşık 6 bin gösterici, pazar günü öğle saatlerinde Federal Meclis binasının yakınındaki tarihi Brandenburg Kapası’nın önünde toplanarak, ‘Federal Meclis’te ırkçılığa ve kine karşı’ haykırdı, açtıkları pankart ve afişlerle çok çeşitliliği savundu. Göstericiler, farklılığı göstermek için çeşitli renklerdeki afiş, flama ve pankartlarla mesajlar verdi. Sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği mitinge Berlin Alevi Toplumu ile Berlin Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB) yöneticileri ve üyeleri de katıldı. Mitingde, AfD’nin, aşırı sağcı, ırkçı ve İslam karşıtı söylemleri protesto edildi. Hitler döneminde toplama kampından kurtulan Nazi kurbanı bir kişi de sahnede kalabalığa yönelik kısa bir konuşma yaptı. Miting boyunca çeşitli müzik ve dans grupları da sahne aldı.

    Binlerce kişi ırkçılığa karşı Brandenburg’da toplandı

    GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ
    Miting için çağrı yapan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali Can, mitingin amacını Hürriyet’e şöyle anlattı: “Biz, Almanya’da çok çeşitliliği savunuyoruz. Bu miting, sadece AfD’nin söylemlerine karşı değildir. Bu miting, kin ve ırkçılık gibi fenomenlere karşı da düzenlendi. AfD seçim kampanyası boyunca ırkçı, dışlayıcı ve kin içeren söylemlerde bulundu. Bunun karşılığında da meclise seçildi. Seçim akşamı sonuçlar açıklanınca bu toplumun bir ferdi olarak sorumluluk üstlenme gereği duydum ve miting yapma fikrini geliştirdim. Ertesi gün derhal internet üzerinden çağrı yaptım. İlgi de büyüdü. Ben 23 yaşındayım. Üniversitede Almanca ve Etik öğretmenliği öğrenimi görüyorum. Gençler olarak geleceğimize sahip çıkmalıyız. Bu sorumlulukla bu miting düzenlendi. Çok sayıda gencin katılmasını da önemsiyorum.”
    Çocukken ailesiyle birlikte Türkiye’den Almanya’ya gelen Ali Can, mülteciler, yabancılar, İslam gibi konularda ‘kaygı duyan vatandaşlar’ için kurduğu telefon hattıyla da adından söz ettirmişti.

    Binlerce kişi ırkçılığa karşı Brandenburg’da toplandıBinlerce kişi ırkçılığa karşı Brandenburg’da toplandıBinlerce kişi ırkçılığa karşı Brandenburg’da toplandıBinlerce kişi ırkçılığa karşı Brandenburg’da toplandıBinlerce kişi ırkçılığa karşı Brandenburg’da toplandıBinlerce kişi ırkçılığa karşı Brandenburg’da toplandıBinlerce kişi ırkçılığa karşı Brandenburg’da toplandı






    Etiketler: Brandenburg Kapısı
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