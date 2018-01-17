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Binlerce eSPOR ve oyun tutkunu bir araya geliyor!

Hürriyet Haber
17.01.2018 - 14:25 | Son Güncelleme:

Multiplayer organizasyonuyla gerçekleşen Türkiye’nin espor ve oyun festivali Chapter serisi, 6. ayağında oyun tutkunlarını 20 Ocak’ta Hasköy İplik Fabrikası'nda, sıra dışı ortamda ağırlayacak.

Son yılların en yükselen trendlerinden eSpor ve oyun dünyasını bir araya getiren festivalde katılımcılar teknoloji, espor ve oyun dünyasının ünlü simalarıyla buluşma ve eğlenceli turnuvalara katılma fırsatı bulacak.

ParaMara ile oyun dünyasına dair bilgi yarışması  ve Arcade Street Fighter Turnuvası, ETİ Maximus fotoğraf alanında oyun dünyasının ünlüleriyle tanışma fırsatı, Republic of Gamers ile son zamanların en ilgi çeken oyunu Player Unknown’s Battlegrounds finali, Sony Playstation ile  FIFA katılımcı turnuvası, Microsoft Xbox ile Forza katılımcı turnuvası, teknoloji devlerinin en son teknolojik ürünlerini deneyimleme şansı ve çok daha fazlası Türkiye’nin öncü oyun platformlarından Multiplayer organizasyonu, Monster enerji içeceğinin de katkılarıyla gerçekleşecek. 

“ESPOR VE OYUN KÜLTÜRÜNÜ BİR ÜST SEVİYEYE TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ” 

Multiplayer kurucu ortağı ve ekran yüzü Merthan Yalçın festivalin eSpor ve oyun dünyası açısından önemini şu şekilde açıklıyor;

“Globalde sinema sektörünün iki katı büyüklüğündeki oyun dünyası, Türkiye’deki dev potansiyeline erişmek üzere hızla büyümeye devam ediyor. Ancak espor ve dijital gaming tek bir oyun etrafında dönen bir evren değil, bu yüzden değişik oyunlar ve turnuvalar ile bu bağımsız festivalde çok renkliliği ve çok sesliği tüm espor ve oyun severlerle birlikte kutluyoruz.”

Etiketler: e-spor
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