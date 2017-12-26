Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Binlerce balık telef olmuştu... Dicle Nehri'nde şimdi de su kalmadı!

    Binlerce balık telef olmuştu... Dicle Nehri'nde şimdi de su kalmadı!

    Ahmet ÜN- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)
    26.12.2017 - 16:44 | Son Güncelleme:

    Diyarbakır'dan geçen Dicle Nehri, kış aylarının kurak geçmesi, Ilısu Barajı’nın altında kalacak olan tarihi Hasankeyf ilçesinde yapılan 'kültürel varlık' çalışması nedeniyle Dicle Barajı’ndan su verilmemesi nedeniyle kuruma aşamasına geldi.

    Bir dönem kelek ve botlarla gezilen Dicle Nehri’nde şimdilerde yaya olarak karşıdan karşıya geçmek mümkün.Yetkililer, nehirdeki su sevisenin azalmasında, kış mevsiminin kurak geçmesinin yanı sıra Ilısu barajı altında kalacak olan tarihi Hasenkeyf ilçesinde yapılan Külütrel varlık çalışmaları nedeniyle Dicle Barajı’ndan nehre su verilmemesinin de etkili olduğunu söyledi. Bölgenin hayat kaynağı olarak anılan Dicle Nehri’nin kuruması nedeniyle bir süre önce binlerce balık telef olmuştu. Dicle’nin suyu ile beslenen Hevsel bahçelerinin de yaşanan kuraklıktan önemli ölçüde etkilendiği bildirildi.

    Binlerce balık telef olmuştu... Dicle Nehrinde şimdi de su kalmadı

    'ON GÖZLÜ KÖPRÜNÜN TÜM GÖZLERİ SUYLA TAŞIRDI'

    Çocukluk yıllarında Dicle Nehri’nde kelekle dolaştığını anlatan Ramazan Vuranel (65), nehrin şu anki halini görünce çok üzüldüğünü belirterek, "Eskiden Dicle Nehri’nde kelek kullanılırdı. Karşıdan karşı geçmek isteyen, hayvan taşıyanlar, yoğurt getirenler her zaman kelekleri kullanırdı. Yaz aylarında Diyarbakır karpuzu yetiştirilen Dicle’nin kenarında aylarca kalırdı. Marul, domates, şeftali, erik, karpuz gibi birçok meyveyi nehrin kenarına dikerlerdi.

    Binlerce balık telef olmuştu... Dicle Nehrinde şimdi de su kalmadı

    Şimdi bakıyorsunuz nehirde su bulamıyorsunuz. Ürünler ekiliyor, fakat eski tadı vermiyor. Kış aylarında nehir suyu taşıyordu. Bazı zamanlarda On Gözlü Köprü’yü neredeyse taşıyacak duruma geliyordu. Köprünün on gözü de doluyordu. Nehrin bu halde olduğunu görünce üzülüyorum" dedi.

    "BU MANZARA KARŞISINDA ÜZÜLÜYORUM"

    Ahmet Sökmen ise doğduğundan beri Dicle Nehri’nin kenarında yaşadığını ifade ederek,"Dicle Nehri’nde eskiden suyun fazla olduğundan dolayı etrafında yüzlerce hayvan yaşardı. Şimdi ise birkaç hayvan ancak bulabilirsiniz. Gördüdüğüm manzara karşısında çok üzülüyorum" diye konuştu.

    Binlerce balık telef olmuştu... Dicle Nehrinde şimdi de su kalmadı

    Etiketler: susuzluk , kuraklık
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri