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    Binler uğurladı... İsteklere harfi harfine uydular

    Burcu PURTUL UÇAR-Bahar ÜNLÜ/İSTANBUL
    26 Temmuz 2017 - 19:10Son Güncelleme : 26 Temmuz 2017 - 19:38

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki trajik kazada yaşamını yitiren motosiklet dünyasının tanınmış ismi Barkın Bayoğlu binlerce motosikletli seveni tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Bayoğlu’nun babası Remzi Bayoğlu gözyaşları içinde “Arkamızdan gelen motosikletlileri görseydi çok mutlu olurdu. Başarmış demek ki” dedi.

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    • Motorsiklet dünyasının usta ismi yaşamını yitirdi
    • Motorsiklet dünyasının usta ismi yaşamını yitirdi
    • Motorsiklet dünyasının usta ismi yaşamını yitirdi
    • Motorsiklet dünyasının usta ismi yaşamını yitirdi

    15 Temmuz Şehitler Köprü’nde 25 Temmuz sabahı eşiyle tartışan emlak danışmanı Buğra Erdem bir anda otomobilinden inince karşı yönden motosikletiyle gelen Barkın Bayoğlu ile çarpıştı. Erdem olay yerinde Bayoğlu ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Barkın Bayoğlu motosikletseverler tarafından internette ilgiyle izlenen motosiklet test sürüşü ve eğitim videoları yayınlıyor ve motosiklet dünyasında “Altın Elbiseli Adam” olarak tanınıyordu.

    Binler uğurladı... İsteklere harfi harfine uydular

    Barkın Bayoğlu’nun cenazesi babası ve arkadaşları tarafından Haydarpaşa Numune Hastanesi morgundan alındıktan sonra binlerce motosikletli Yunus polislerinin ve binlerce motosikletli seveni eşliğinde Çengelköy’deki Kerem Aydınlar Camisine getirildi. Kasklarıyla birlikte cenazeye katılan motor tutkunlarının çoğunlukla siyah giydiği görüldü. Barkın Bayoğlu’nun babası Remzi Bayoğlu oğlunun tabutunun başında gözyaşı döktü. Bayoğlu’nun yakınları ve motosiklet tutkunları cenazenin başında gözyaşı döktü. Bayoğlu’nun cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı’na defnedildi.

    İSTEKLERE HARFİ HARFİNE UYDULAR

    Cenazeye katılan motosiklet tutkunlarından korna çalmamaları, dengesiz gaz verip gürültü yapmamaları, tek sıra halinde hareket etmeleri, cenazeyi sessizce uğurlamaları istenmişti. Cenazeye katılan binlerce motosiklet tutkunu bu isteklere büyük bir disiplin içinde uydu.

    Acılı baba: başarmış demek kiAcılı baba: başarmış demek ki

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    Etiketler: Barkın Bayoğlu , Altın Elbiseli Adam , cenaze
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