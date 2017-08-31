Bingöl’den acı haber: PKK'dan hain saldırı

BİNGÖL merkeze bağlı Alıncık Köyü kırsalında tespit edilen bir grup PKK’lı terörist ile güvenlik korucuları arasında çıkan çatışmada, 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 1 güvenlik korucusu da yaralandı.

Bingöl merkeze bağlı Alıncık Köyü yakınlarında saat 21.30 sıralarında bir grup PKK’lı tespit edildi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla güvenlik korucuları tarafından bölgede operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında teröristler ile güvenlik korucuları arasında sıcak temas sağlandı. Çatışmada ilk ateşle birlikte güvenlik korucularından Nesip Özen şehit olurken, Nihat Çelik ise ağır yaralandı. OPERASYON BAŞLATILDI Olayın duyulmasıyla birlikte bölgeye jandarma özel harekat timleri sevkedilerek, şehit ve yaralı güvenlik korucusu çatışma bölgesinden alınarak Bingöl Devlet Hastanesi’ne getirildi. Şehit korucu Özen’in cenazesi hastane morguna kaldırılırken, yaralı korucu Nihat Çelik’in ameliyata alındığı öğrenildi. Çatışmanın yaşandığı bölgeye sevkedilen jandarm özel harekat timleri ve komando ekipleri, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon başlattı.