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    Bingöl'de DEAŞ operasyonu: Cephanelik gibi araç ele geçirildi

    İHA
    12 Ağustos 2017 - 22:47Son Güncelleme : 12 Ağustos 2017 - 22:57

    Bingöl'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda şüpheli bir araçta arama yapan polisler, LAW silahı, 3 Biksi, 7 adet kalaşnikof, el bombaları ve çuvallarla mermi ele geçirdi. Peş peşe yapılan iki operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

    Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi. Polis, operasyon kapsamında 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu sırada polis merkez Yenişehir Mahallesi Eski Saray Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan bir araçtan şüphelenerek durdurdu. Araç içerisinde yapılan kontrolde terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı A. G. isimli şahıs yakalandı.

    ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT

    Araçta yapılan aramada ise 3 adet Biksi makineli tüfek, 1 adet lav silahı, 7 adet AK47 kaleşnikof silah, 2 adet hücum yeleği içerisinde 9 dolu 1 boş AK-47 şarjörü, 1 çuvalda mayonlu biksi mermisi, 2 çuval biksi mermisi ve kaleşnikof şarjörü, 1 çuval kaleşnikof şarjörü, 1 çuvalda kutu içerisinde 7.62x54 milimetrelik biksi mermisi ve kaleşnikof mermisi, 1 çuval mayon, 1 küçük çuvalda kaleşnikof mermisi ve 2 adet el bombası ele geçirildi.

    EŞ ZAMANLI OPERASYON

    Mühimmatları ele geçiren polis çalışmasını derinleştirerek gözaltına alınan A.G. ile irtibatlı olduğu ve DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğünü değerlendirdiği L.Ü., Ö. Ö., M.A., O.U. ve Ö.B'yi de tespit etti. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla isimleri belirlenen 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplamda 10 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Etiketler: BİNGÖL , DEAŞ , operasyon
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