Bindik Alamete Gidiyoruz Kongreye

Kimileri belki de beÄŸendiler bugÃ¼n oynanan mÃ¼cadeleyi. Ama ben lanetliyorum. SakÄ±n Konya Åžekerspor Ã¼stÃ¼ne alÄ±nmasÄ±n. GenÃ§ arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± ve takÄ±mÄ±n tÃ¼mÃ¼nÃ¼ canÄ± gÃ¶nÃ¼lden kutluyor ve tebrik ediyorum. Ã–zelliklede Cafercan'Ä± Ã§ok beÄŸendiÄŸimi sÃ¶ylemeden geÃ§emeyeceÄŸim. UmarÄ±m Cafercan en kÄ±sa zaman iÃ§erisinde yine Turkcell sÃ¼per ligiâ€™ne dÃ¶ner.TÃ¼rk futboluâ€™nun gelecek vaat eden oyuncularÄ±ndan birisi.

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GeÃ§en hafta Genelkurmay BaÅŸkanÄ±mÄ±z, ortaya atÄ±lan iddialardan sonra yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada sÃ¶yle demiÅŸti."Allah Allah diye taarruz eden bu Ã¼lkenin askerleri nasÄ±l olurda camiye bomba koyar? VicdansÄ±zlÄ±ktÄ±r. BunlarÄ± lanetliyorum."

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Peki ben BeÅŸiktaÅŸlÄ±yÄ±m, ben bu takÄ±mÄ± Ã§ok seviyorum diyen bu futbolcular, nasÄ±l olurda BeÅŸiktaÅŸ' Ä± bu kadar kÃ¶tÃ¼ hale getirebilirler. Onlarda BeÅŸiktaÅŸ' Ä±n kutsal topraklarÄ±na, yani Ä°nÃ¶nÃ¼' ye bomba atmÄ±yorlar mÄ±?

Evet bende bu takÄ±mÄ± lanetliyorum...

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Bu kadar yapÄ±lan yatÄ±rÄ±mlar, milyonlarca Euro harcanarak yapÄ±lan bu transferlerâ€¦ Ve elde kalan sadece sÄ±fÄ±r. BugÃ¼n 2. lig takÄ±mÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda oynayan BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n bu haline acÄ±yorum. GenÃ§ Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± hatalarÄ±yla, sevaplarÄ±yla baÄŸrÄ±ma basarken, onlarÄ±nÂ bÃ¼yÃ¼klerini kÄ±nÄ±yorum. Ruhsuzsunuzâ€¦Â BitmiÅŸsiniz... Sizde BeÅŸiktaÅŸ, BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ±nÄ±n da siz bittinizâ€¦Â Â Cemal ErbaÅŸ yazÄ±yor

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Hep yÃ¶netimler suÃ§ludur daima alÄ±nan baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±klarda. Evet BeÅŸiktaÅŸ yÃ¶netiminin suÃ§u bÃ¼yÃ¼k. Ama bu futbolcu topluluÄŸunun hiÃ§ mi suÃ§u yok? Bir tane bana canÄ±nÄ± diÅŸine takan oyuncu gÃ¶sterin. Yok ben sÃ¶yleyeyim. Ernst vardÄ±, oda takÄ±ma uydu ve uyudu maalesef.

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Bu kÃ¶tÃ¼ futbolun kongre salonlarÄ±nda, derneklerde deÄŸil , Nevzat Demir tesislerinde dÃ¼zeleceÄŸi unutulmamalÄ±dÄ±r. Her ne kadar yapÄ±lan onca yanlÄ±ÅŸ transferler varsa da, bu sezonu BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Â bu oyuncularla bitireceÄŸi U N U T U L M A M A L I D I Râ€¦

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Nihat ve Nobre bu maÃ§taÂ ikiÅŸer gol kaydettiler. Bu maÃ§Ä± asla Ã¶lÃ§Ã¼ olarak almam. Hele ki Nihat Kahveci aÃ§Ä±sÄ±ndan hiÃ§ almam. RÄ±dvan, Ä°smail ve Necip bu takÄ±mda banko oynatÄ±lmalÄ±dÄ±rlar. Hem acemiliklerini atmalarÄ±, hem de takÄ±ma yapacaklarÄ± katkÄ±larÄ± iÃ§inâ€¦ Bu sezon neticede BeÅŸiktaÅŸ bu futbolla sadece UEFA'yÄ± zorlar.

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