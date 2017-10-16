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    Binbir surat polise yakalandı! Kimlikte dikkat çeken detay

    ADANA (İHA)
    16.10.2017 - 10:23 | Son Güncelleme:

    Adana'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası aldıktan sonra cezaevinden kaçan ve sağ kolu olmayan hükümlü polise otogarda 5 farklı isim vermesine rağmen yakalandı. Polisin şüphelinin kimliğini incelediğinde arka kısımda, "veriliş nedeni" hanesinde "yenileme" yazması gerekirken "değiştirme" yazdığını fark etmesi üzerine detaylı inceleme yaptığı ortaya çıktı.

    Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan Asayiş ekipleri merkez otogarda görevdeyken bir şahıstan şüphelenip durdurdu. Şahıs polisin durdurmasıyla birlikte biraz heyecanlanınca polisin şüphesi iyice arttı. Polis şahsın kimliğini alıp GBT sorgusu yaptı. Kimliğin üzerinde şahsın kendi fotoğrafı bulunurken, kimlikte Abdurrahman Yıldız ismi yazdığı görüldü. Polis kimliği incelediğinde arka kısımda "veriliş nedeni" hanesinde "yenileme" yazması gerekirken "değiştirme" yazdığını fark etti. Bunun üzerine polisin şüphesi daha da arttı.

    BAŞKA İSİMLE DE PARMAK İZİ VERMİŞ

    Polis kimliğin sahte olduğunu düşünerek şahsı polis merkezine götürüp parmak iziyle isminin tespitine başvurdu. Şahsın parmak izi alındığında ise isminin Ahmet Korkmaz olduğu anlaşıldı. Ancak polis kimlik numarası ile parmak izi eşleştirmesi yaptığında bu ismin de tutmadığını fark etti. Polis sürekli yalan söylemesi üzerine şahsı sorguya aldı. Yapılan sorgulamada şahıs 3 sahte isim daha verdi. Ancak yapılan çapraz sorguda zanlı gerçek isminin Bilal Tekin olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı.

    Polis şahsın, Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliğinin yaptığı bir operasyonda yakalandığını, bu sırada üzerinde Ahmet Korkmaz adına düzenlenmiş kimliği olduğunu ve parmak izi verdiğini bu nedenle parmak izi alındığında Ahmet Korkmaz isminin çıktığını tespit etti.

    Sağ kolu olmayan Tekin'in uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası aldığı ve Karaman Cezaevine gönderildiği, ancak 5 yıl önce cezaevinden kaçtığı da ortaya çıktı. Yapılan bu tespitlerin ardından hükümlü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hükümlü burada yapılan işlemlerin ardından cezaevine götürüldü.

    Etiketler: Operasyon , Gözaltı
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